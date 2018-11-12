Mais de 33 mil pessoas estão com nome sujo por não pagar impostos

Imposto de renda Crédito: Divulgação

Muita gente não sabe, mas os impostos municipais como IPTU, ISS e até multas de trânsito, quando não são pagos dentro do prazo de cobrança, podem levar o nome do contribuinte para o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Essa, inclusive, tem sido uma estratégia de municípios da Grande Vitória para garantir o pagamento do débito. Com o nome no SPC, o contribuinte fica com restrição para abrir conta em banco, pegar empréstimo ou fazer compras no crediário. Somando os municípios de Vitória, Cariacica e Serra, passa de 33 mil o número de pessoas com o nome negativado pelas prefeituras.

Em Cariacica, a quantidade de pessoas que não paga o IPTU vem caindo nos últimos anos. Em 2015 eram 62.400 contribuintes com o imposto atrasado, e no ano passado esse número baixou para 59.800. Os números de 2018 serão contabilizados em janeiro.

MUDANÇA

De acordo com o gerente de arrecadação da Secretaria de Finanças de Cariacica, Asllan Rizzo, até 2016 o contribuinte que não pagava o IPTU anualmente tinha o débito inscrito na dívida ativa do município, porém, muitos não tinham o interesse em quitar o débito. Agora, com a inclusão do nome no SPC, a procura pelo pagamento dos impostos em atraso aumentou. Segundo Rizzo, não é preciso uma dívida alta para negativar o CPF do contribuinte. “Temos colocado o valor mínimo da dívida em R$ 50, mas valores menores que isso também podem ser cobrados. Não há impedimento algum”, disse.

Na Serra, 34.749 contribuintes estão com atraso no IPTU. No município, algumas dívidas em atraso também colocam o nome do contribuinte no SPC. De acordo com o secretário da Fazenda Municipal, Jorge Teixeira, cerca de nove mil contribuintes estão com nome negativado. Segundo o secretário, com um ano de atraso a dívida é protestada em cartório e, depois disso, em alguns casos, o nome é incluído na lista de devedores do SPC. “Não são todos os valores que são protestados, pequenos débitos não são negativados e nem inscrito na dívida ativa. Não queremos atingir a população que mais sofre, a população mais carente”, afirmou.

O auxiliar administrativo Edcarlos Dias, morador do Parque Residencial Tubarão, Serra, foi surpreendido este ano com uma dívida protestada pela Prefeitura. O valor de R$ 500 é referente ao IPTU de 2015, que por um erro da imobiliária não foi quitado. Segundo Edcarlos, o valor ainda não foi pago e ele acredita que o nome dele já está no SPC.

"Meu nome estava limpo, minha irmã pediu para eu fazer uma compra pra ela, mas a compra foi negada. Provavelmente foi por isso”, analisou.

Em Vitória, 3.368 contribuintes estão com o nome negativado por causa de tributos atrasados. Vila Velha foi procurada, mas não passou o número de contribuintes que estão com o nome negativado por atraso de pagamento de impostos. Disse apenas que a inadimplência em relação ao IPTU é de 35%.

Assim que o imposto atrasado é pago, as prefeituras solicitam a retirada do nome do contribuinte do SPC.

DÉBITOS COM IMPOSTOS

CARIACICA:

Atualmente há 21.458 contribuintes com nome negativado por causa de impostos atrasados, incluindo IPTU.

SERRA:

Nem todos os débitos são levados para a negativação. Atualmente 9 mil cadastros estão negativados.

VITÓRIA: