Lixo após carnaval Crédito: Ari Melo/ TV Gazeta

As prefeituras da Grande Vitória recolheram 310 toneladas de lixo durante os cinco dias de carnaval. Foram 40 toneladas em Vitória, 100 toneladas na Serra e 170 toneladas no município de Vila Velha. Essa quantidade enorme de lixo foi recolhida nas praias e nos locais com grande aglomeração de pessoas e nos blocos.

Your browser does not support the audio element. Mais de 300 toneladas de lixo recolhidas na GV no Carnaval

Vila Velha foi o município onde as pessoas mais jogaram lixo no chão durante os dias de folia. De acordo com a secretária municipal de Serviços Urbanos, Marizete de Oliveira Silva, foram recolhidas 15 toneladas de lixo onde houve apresentação de bloco de carnaval e 155 toneladas apenas na orla do município de sábado (02) até o meio-dia desta quarta-feira (06).

“Nos blocos a coisa foi mais leve, ficou restrito a copo plástico, garrafa plástica e papel. Apesar de ter dado volume nos blocos, o peso era baixo, mas juntar 15 toneladas de papel e plástico não é pouca coisa. Na orla o que pesou foram as garrafas de vidro, recipientes e coco. Foram 155 toneladas”, disse.

Segundo a secretária, não foi por falta de lixeira que a orla ficou suja. “Temos mais de 180 lixeiras entre o calçadão e a areia. São lixeiras de pneus, papeleiras e os manilhões que ficam nas praias. Não foi falta de papeleira”.

Exposição

E não é só no período do carnaval que as pessoas sujam a praia. Prova disso é a exposição que o vendedor Marco Antônio Marques fez nesta quarta-feira com objetos recolhidos nos últimos cinco meses nas praias da Costa e Itapõa. São 63 mil guimbas de cigarros, 16 mil tampas de cerveja e refrigerante, 101 pares de chinelos, além de mamadeiras, seringas, remédios e até uma porta de geladeira.

Marco Antonio fez uma exposição com o lixo recolhido nas praias da Costa e Itapoã Crédito: Patrícia Scalzer

O vendedor, que está desempregado, conta que os objetos são devolvidos pela maré, ou seja, o lixo estava dentro mar. Ele explicou que teve a iniciativa depois de saber que muitos animais marinhos, como as tartarugas, estão morrendo por ingestão de plástico. “Não podemos ver a carnificina acontecer e cruzar os braços. O que eu digo é que ninguém é obrigado a limpar a praia, mas todo mundo tem o dever e a obrigação de não sujar”.

Segundo Marco Antônio, a exposição foi a maneira que ele encontrou para alertar os banhistas sobre a importância de manter o meio ambiente limpo.