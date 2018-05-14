Um grave problema descoberto em 2013 revelou que milhões de airbags produzidos por uma empresa do Japão estavam defeitos, colocavam os motoristas em risco e precisavam ser trocados com urgência. Cerca de 2 milhões dos airbags com problema estavam no Brasil. No entanto, menos da metade dos proprietários dos carros procurou as concessionárias para resolver o problema. No Espírito Santo, mais de 30 mil carros ainda circulam com o airbag defeituoso.
A falha acontece no momento que o airbag é ativado e os estilhaços de metal são lançados com muita pressão contra os passageiros do carro. Um acidente que já causou a morte de 22 pessoas ao redor do mundo.
Mais de 30 mil carros circulam com airbags defeituosos no ES
Em todos os casos a troca da peça defeituosa é feita de forma gratuita pelas 15 montadores que identificaram o problema no Brasil. Mesmo assim, muitos motoristas nem sabem que o carro que dirigem está com o problema.
Isso aconteceu com a aposentada capixaba Fabíola Emmerich. Na avaliação dela, as montadoras precisam dar mais atenção ao problema e avisar aos consumidores que o conserto precisa ser feito.
"Eu acho que tinha que ter um aviso. Eles tem meu contato, sempre ligavam quando preciso fazer a revisão do carro, então tinha que ter ligado no caso do recall. O problema foi pouco divulgado", reclamou a motorista.
Entre as montadoras que atuam no Brasil, as que tiveram uma maior ocorrência do problema foram Toyota, Honda e Nissan. Juntas, elas somaram quase 1,8 milhão de airbags com defeito.
De acordo com o especialista de produtos da Nissan, Alexandre Carvalho, os motoristas podem conferir no site da empresa se o carro deles está com o problema.
"A gente está com a campanha de recall aberta e não fecha enquanto não atender os carros que estão em circulação. Para saber se o carro está envolvido nessa situação é preciso consultar o site e conferir se o ano e o chassi do carro estão dentro da campanha. Depois é preciso procurar a concessionária para agendar a troca da peça", explicou o representante da empresa.
Mais de 32 mil carros da Toyota, 183 da Mercedes-Bens e outros 641 da Mitsubishi estavam na lista de carros com airbags defeituosos no Espírito Santo.
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