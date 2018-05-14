Mais de 30 mil carros circulam com airbags defeituosos no ES Crédito: Divulgação

Um grave problema descoberto em 2013 revelou que milhões de airbags produzidos por uma empresa do Japão estavam defeitos, colocavam os motoristas em risco e precisavam ser trocados com urgência. Cerca de 2 milhões dos airbags com problema estavam no Brasil. No entanto, menos da metade dos proprietários dos carros procurou as concessionárias para resolver o problema. No Espírito Santo, mais de 30 mil carros ainda circulam com o airbag defeituoso.

A falha acontece no momento que o airbag é ativado e os estilhaços de metal são lançados com muita pressão contra os passageiros do carro. Um acidente que já causou a morte de 22 pessoas ao redor do mundo.

Your browser does not support the audio element. Mais de 30 mil carros circulam com airbags defeituosos no ES

Em todos os casos a troca da peça defeituosa é feita de forma gratuita pelas 15 montadores que identificaram o problema no Brasil. Mesmo assim, muitos motoristas nem sabem que o carro que dirigem está com o problema.

Isso aconteceu com a aposentada capixaba Fabíola Emmerich. Na avaliação dela, as montadoras precisam dar mais atenção ao problema e avisar aos consumidores que o conserto precisa ser feito.

"Eu acho que tinha que ter um aviso. Eles tem meu contato, sempre ligavam quando preciso fazer a revisão do carro, então tinha que ter ligado no caso do recall. O problema foi pouco divulgado", reclamou a motorista.

Entre as montadoras que atuam no Brasil, as que tiveram uma maior ocorrência do problema foram Toyota, Honda e Nissan. Juntas, elas somaram quase 1,8 milhão de airbags com defeito.

De acordo com o especialista de produtos da Nissan, Alexandre Carvalho, os motoristas podem conferir no site da empresa se o carro deles está com o problema.

"A gente está com a campanha de recall aberta e não fecha enquanto não atender os carros que estão em circulação. Para saber se o carro está envolvido nessa situação é preciso consultar o site e conferir se o ano e o chassi do carro estão dentro da campanha. Depois é preciso procurar a concessionária para agendar a troca da peça", explicou o representante da empresa.

Mais de 32 mil carros da Toyota, 183 da Mercedes-Bens e outros 641 da Mitsubishi estavam na lista de carros com airbags defeituosos no Espírito Santo.