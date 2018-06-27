Contran aprova CNH digital Crédito: Reprodução/TV Globo

Desde o início do ano, em que a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está disponível no Espírito Santo, mais de 3 mil motoristas já solicitaram o documento ao Detran-ES. Seis meses depois de disponibilizar essa alternativa para os condutores do Estado, há quem ainda enfrente problemas para fazer o documento valer.

Your browser does not support the audio element. Mais de 3 mil já têm CNH Digital no ES

Nesta semana, o universitário William Móchel teve a CNH digital recusada quando tentou entrar no Hospital São Lucas como acompanhante do companheiro dele, que recebeu atendimento no local. Mesmo após insistir para ter o documento aceito, William Móchel só conseguiu entrar quando apresentou a carteirinha de estudante, na qual constava o número da identidade dele.

Para o universitário, é preciso mais esclarecimento a respeito do uso da CNH digital. “Se eu não tivesse lembrado que eu estava com a minha carteirinha naquele momento, eu teria que sair do hospital, deixar o meu companheiro lá e voltar em casa para pegar uma documentação, conseguir entrar e ele ser atendido. Eu acho que precisa de mais divulgação dos órgãos responsáveis que validaram o uso da CNH digital porque há locais não estão aceitando.”

De acordo com informações do site do Detran-ES, “a versão eletrônica da CNH contém todas as informações dispostas no documento impresso, garantindo a autenticidade do documento e o mesmo valor jurídico da versão impressa.”

O Detran-ES também informou que até a última segunda-feira (25), o órgão emitiu 321.363 documentos de habilitação impressos com QR Code, sendo que, deste total de motoristas aptos, apenas 3.363 emitiram a versão digital. O QR Code é um código escaneável por smartphones e serve para a emissão da CNH.

A Polícia Militar informou que, em abordagens, caso a CNH apresentada pelo condutor seja a versão digital, a PM já aceita o documento.

Como obter a CNH Digital

Para quem tem a CNH com QR Code:

1- Se possuir um certificado digital (*), pode acessar o Portal de Serviços do Denatran e cadastrar os dados.

2- Se não possuir um certificado digital (*) e o e-mail e o telefone celular não estejam atualizados no cadastro da habilitação, o condutor deverá enviar um email para [email protected] , solicitar a inclusão ou atualização desses dados e depois acessar o Portal de Serviços do Denatran e cadastrar os dados.

3- Após o cadastro ser efetuado no Portal de Serviços do Denatran, ir ao Menu “CNH Digital” e clicar em “Ativação”, para receber um e-mail com o código de validação.

4- Baixar o aplicativo “CNH Digital”. O primeiro acesso será com o código de autenticação/validação, para gerar uma nova senha com quatro dígitos.

(*) Certificado digital com validade jurídica, equivalente a assinatura de próprio punho. O certificado para assinatura digital de documentos pode ser adquirido através de uma Autoridade de Certificação (AC) vinculada ao ICP Brasil. Exemplos de ACs vinculadas habilitadas: Secretaria da Receita Federal, Serasa, Certisign, Caixa Econômica, Presidência da República. Não é obrigatório a aquisição

Para quem tem a CNH sem QR Code:

1- Caso a CNH tenha sido emitida antes de 02 de maio de 2017, o condutor deverá requerer uma nova via da CNH impressa, com custos, atualizando o número de celular e endereço de e-mail.

2- Acessar o Portal de Serviços do Denatran e cadastrar seus dados.