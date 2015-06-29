Mais de 3,5 mil pessoas na fila do SUS por uma cirurgia bariátrica

MARLA BERMUDES | [email protected]ádio CBN Vitória (93,5 FM)
Ansiedade, expectativa, medo e esperança! Todos esses sentimentos misturados em turbilhão marcavam um grupo de pessoas reunidas numa sala no terceiro andar do Hospital Evangélico, em Vila Velha. No local cabiam ao menos 100 pessoas sentadas, e todas as cadeiras estavam ocupadas. Mas um único, e grave, problema é o que unia a todos que estavam lá: obesidade mórbida. E a solução de muitos daqueles casos é conhecida como cirurgia bariátrica.No Espírito Santo, existem três hospitais que oferecem a realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS): Hospital Evangélico de Vila Velha ou de Cachoeiro de Itapemirim e o Hospital das Clínicas, em Maruípe, Vitória.Segundo o cirurgião bariátrico Gustavo Oliveira, que faz parte da equipe de médicos que opera pelo SUS no Hospital Evangélico de Vila Velha, 3,5 mil pacientes estão inscritos no programa do hospital. São realizadas de 12 a 15 cirurgias por mês no local, pelo SUS.
Especial 1 - Marla Bermudes - Mais de 3500 pessoas na fila do SUS a espera de uma cirurgia bariatrica - CBNGAZ - 7.37s - 29-06-15
"Realizamos uma média de 12 a 15 cirurgias por mês com pacientes do SUS. Não quer dizer que todos esses pacientes serão submetidos a cirurgia. Alguns não tem indicação, outros desistem durante o processo. A forma mais democrática que conseguimos para dar andamento na fila, foi a inscrição por ordem cronológica. Normalmente a fila era de dois anos. Hoje a fila está
passando de três anos, infelizmente".
De acordo com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, só em 2014 foram realizadas 206 cirurgias bariátricas nos hospitais credenciados pelo SUS. No Hospital das Clínicas, nos primeiros quatro meses de 2015, foram realizadas 48 cirurgias e cerca de duas mil pessoas estão inscritas no programa.
Com exames prontos, aguardando a operação, menos de 10 pacientes. Segundo o médico Gustavo Peixoto, cirurgião coordenador da equipe do Hospital das Clínicas, a fila de espera do SUS no Hospital está praticamente zerada. Ele fala da satisfação de acompanhar um paciente que conseguiu mudar de vida.
"Fico muito emocionado com a reintegração do indivíduo na sociedade. Principalmente pacientes mais jovens que voltam a fazer esportes. Mas o que nos agrada mesmo enquanto médicos, é ver um hipertenso curar a hipertensão. Essa questão da cura das doenças causadas pela obesidade é o que nos deixa mais satisfeitos com a operação".
Encontros mensais
A equipe do Evangélico de Vila Velha realiza reuniões todo mês, para que as pessoas que estão na fila de espera do SUS entendam a complexidade do procedimento. E foi em uma dessas reuniões que encontramos uma história de superação! Robson Geraldo Stocco tinha, há dois anos, 196 quilos.
Para realizar a cirurgia bariátrica pelo SUS, ele teve que emagrecer 54 quilos antes mesmo da cirurgia. Ao todo, com o pré e o pós-cirúrgico, Robson perdeu 116 quilos. Hoje está com 80. Numa conversar com ele, por diversas vezes, o homem de 39 anos foi às lágrimas ao lembrar os quatros anos que ficou sem trabalhar por conta da obesidade.
"Já não aguentava mais caminhar. Não aguentava mais trabalhar. Eu precisava dar um rumo na minha vida. Hoje eu posso fazer as coisas, posso trabalhar! Hoje eu sou líder de uma empresa. Trabalho 12 horas por dia. É só alegria e felicidade. O mais incrível é estar passando na rua, e vê aquelas pessoas que riam e zombavam de mim, hoje me dão parabéns. Não tem como
descrever”, relatou.
É importante ressaltar que nem todos que estão acima do peso terão indicação de cirurgia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os pacientes precisam ter IMC - Índice de Massa Corporal - acima de 35, além de doenças associadas, como apneia do sono, hipertensão arterial, diabetes, aumento de gorduras no sangue, problemas articulares; ou pacientes com IMC maior que
40 Kg/m², que não tenham obtido sucesso na perda de peso com outros tratamentos.
Para o médico Josemberg Campos, Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 52% da população brasileira está acima do peso ideal. Mas para ele não é a solução para para a diminuição deste percentual.
"A metade da nossa população, de 200 milhões de habitantes, apresenta algum distúrbio relacionado a obesidade. Em resumo, a cirurgia é o procedimento mais eficaz para aqueles obesos que tem indicação. Mesmo deste grupo, ainda precisamos selecionar os pacientes que terão maior probabilidade de resultado positivo”
No Espírito Santo existe um grupo que reúne mais de três mil pessoas envolvidas na discussão sobre a influência no organismo pela bariátrica. Em uma rede social, no grupo denominado "Gastroplastia Capixaba", os já operados trocam experiência com aqueles que estão na preparação. Foi nesse grupo que encontramos Bianca da Silva Vieira, que devido ao quadro grave de obesidade, ficou quatro meses na fila do SUS. Bianca é funcionária pública e está operada há um ano e 10 meses.Bianca hoje pesa 57 quilos e tem planos para cursar faculdade de Educação Física. Ela lembra que é preciso estar consciente da mudança de comportamento pós-bariátrica.Medo da morteAo conhecer as diversas histórias de como a obesidade prejudicou a vida de homens e mulheres, um depoimento foi marcante: o da pedagoga Cláudia Figueredo Neto de Souza, que recebeu um diagnóstico difícil quando estava com 120 quilos."Nessa de engordar e engordar eu fui tendo gordura no fígado, no grau máximo. A partir dai eu poderia ter um câncer de fígado, que é a cirrose. E aí a médica me disse: 'você tem duas opções: ou opera ou não vê o aniversário de 15 anos da sua filha, que na época tinha 10. Eu tinha pressão alta, diabetes, ácido úrico, triglicerídeos e colesterol".O que para ela poderia ser um definitivo atestado de óbito, foi o combustível para uma mudança radical. Encarou os requisitos para ser submetida à cirurgia e foi operada na rede particular. Após cinco anos da mudança no organismo, ela pesa 70 quilos, e vive uma nova história."Era rir de alegria, chorar de alegria! Eu ia poder ver o aniversário da minha filha de 15 anos! Eu falo isso e me emociono até hoje! Ela fez 15 anos ano passado. No aniversário eu falei: estou viva porque tive a coragem de fazer a cirurgia".Já Daiana Ladeira, de 32 anos, fez a cirurgia há três meses. Ela pesava 117 quilos. Hoje está com aproximadamente 95, e conta quais são os planos para o futuro."Ter meu filho! A cirurgia foi um pontapé, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Estou casada há um bom tempo e sempre tive sonho de ser mãe, mas sempre estava muito gordinha, e era uma gravidez que poderia ter problemas", contou.Porém, nem todos os pacientes apresentam resultado satisfatório após a cirurgia bariátrica e metabólica. Alguns apresentam 'reganho' de peso e não conseguem reeducar a alimentação. Existem pessoas que ainda acreditam que é necessário engordar para operar. Com esses pacientes a Nutricionista Voluntária do Hospital das Clínicas, Fátima Gislaine Carpacho da Cunha, afirma que gasta mais tempo na consulta."Com este tipo de paciente gastamos mais tempo na consulta, justamente com o objetivo de esclarecer o paciente que a cirurgia não vai fazer com que ele não tenha preocupação com a alimentação. A gente tenta explicar o real objetivo da cirurgia bariátrica, que é dar saúde e qualidade de vida para o paciente! Não é só emagrecer sem nenhum esforço."Na reportagem especial desta terça-feira você acompanha que o Brasil está entre os primeiros países do mundo em realização de bariátrica.