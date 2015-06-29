Mais de 3,5 mil pessoas na fila do SUS por uma cirurgia bariátrica

Ansiedade, expectativa, medo e esperança! Todos esses sentimentos misturados em turbilhão marcavam um grupo de pessoas reunidas numa sala no terceiro andar do Hospital Evangélico, em Vila Velha. No local cabiam ao menos 100 pessoas sentadas, e todas as cadeiras estavam ocupadas. Mas um único, e grave, problema é o que unia a todos que estavam lá: obesidade mórbida. E a solução de muitos daqueles casos é conhecida como cirurgia bariátrica.No Espírito Santo, existem três hospitais que oferecem a realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS): Hospital Evangélico de Vila Velha ou de Cachoeiro de Itapemirim e o Hospital das Clínicas, em Maruípe, Vitória.Segundo o cirurgião bariátrico Gustavo Oliveira, que faz parte da equipe de médicos que opera pelo SUS no Hospital Evangélico de Vila Velha, 3,5 mil pacientes estão inscritos no programa do hospital. São realizadas de 12 a 15 cirurgias por mês no local, pelo SUS.

Your browser does not support the audio element. Especial 1 - Marla Bermudes - Mais de 3500 pessoas na fila do SUS a espera de uma cirurgia bariatrica - CBNGAZ - 7.37s - 29-06-15

"Realizamos uma média de 12 a 15 cirurgias por mês com pacientes do SUS. Não quer dizer que todos esses pacientes serão submetidos a cirurgia. Alguns não tem indicação, outros desistem durante o processo. A forma mais democrática que conseguimos para dar andamento na fila, foi a inscrição por ordem cronológica. Normalmente a fila era de dois anos. Hoje a fila está

passando de três anos, infelizmente".

De acordo com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, só em 2014 foram realizadas 206 cirurgias bariátricas nos hospitais credenciados pelo SUS. No Hospital das Clínicas, nos primeiros quatro meses de 2015, foram realizadas 48 cirurgias e cerca de duas mil pessoas estão inscritas no programa.

Com exames prontos, aguardando a operação, menos de 10 pacientes. Segundo o médico Gustavo Peixoto, cirurgião coordenador da equipe do Hospital das Clínicas, a fila de espera do SUS no Hospital está praticamente zerada. Ele fala da satisfação de acompanhar um paciente que conseguiu mudar de vida.

"Fico muito emocionado com a reintegração do indivíduo na sociedade. Principalmente pacientes mais jovens que voltam a fazer esportes. Mas o que nos agrada mesmo enquanto médicos, é ver um hipertenso curar a hipertensão. Essa questão da cura das doenças causadas pela obesidade é o que nos deixa mais satisfeitos com a operação".

Encontros mensais

A equipe do Evangélico de Vila Velha realiza reuniões todo mês, para que as pessoas que estão na fila de espera do SUS entendam a complexidade do procedimento. E foi em uma dessas reuniões que encontramos uma história de superação! Robson Geraldo Stocco tinha, há dois anos, 196 quilos.

Para realizar a cirurgia bariátrica pelo SUS, ele teve que emagrecer 54 quilos antes mesmo da cirurgia. Ao todo, com o pré e o pós-cirúrgico, Robson perdeu 116 quilos. Hoje está com 80. Numa conversar com ele, por diversas vezes, o homem de 39 anos foi às lágrimas ao lembrar os quatros anos que ficou sem trabalhar por conta da obesidade.

"Já não aguentava mais caminhar. Não aguentava mais trabalhar. Eu precisava dar um rumo na minha vida. Hoje eu posso fazer as coisas, posso trabalhar! Hoje eu sou líder de uma empresa. Trabalho 12 horas por dia. É só alegria e felicidade. O mais incrível é estar passando na rua, e vê aquelas pessoas que riam e zombavam de mim, hoje me dão parabéns. Não tem como

descrever”, relatou.

É importante ressaltar que nem todos que estão acima do peso terão indicação de cirurgia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os pacientes precisam ter IMC - Índice de Massa Corporal - acima de 35, além de doenças associadas, como apneia do sono, hipertensão arterial, diabetes, aumento de gorduras no sangue, problemas articulares; ou pacientes com IMC maior que

40 Kg/m², que não tenham obtido sucesso na perda de peso com outros tratamentos.

Para o médico Josemberg Campos, Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 52% da população brasileira está acima do peso ideal. Mas para ele não é a solução para para a diminuição deste percentual.

"A metade da nossa população, de 200 milhões de habitantes, apresenta algum distúrbio relacionado a obesidade. Em resumo, a cirurgia é o procedimento mais eficaz para aqueles obesos que tem indicação. Mesmo deste grupo, ainda precisamos selecionar os pacientes que terão maior probabilidade de resultado positivo”