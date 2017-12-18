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Vitória

Mais de 25 mil famílias vão poder regularizar terrenos em Maruípe

O governador Paulo Hartung assinou uma minuta de lei enviado à Câmara que permite a regularização fundiária para quem mora há pelo menos cinco anos em cinco bairros

Publicado em 18 de Dezembro de 2017 às 18:13

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 dez 2017 às 18:13
Cerimônia ocorreu no Palácio Anchieta Crédito:
Mais de 25 mil famílias que moram na região da Grande Maruípe, em Vitória, poderão regularizar seus terrenos.
O governador Paulo Hartung assinou uma minuta de lei enviado à Câmara que permite a regularização fundiária para quem mora há pelo menos cinco anos em cinco bairros: Andorinhas, Maruípe, Santa Martha, São Cristóvão e Tabuazeiro. As áreas hoje pertencem ao Estado. Segundo o Governo do Estado, essa será a maior ação do tipo da história do Espírito Santo.
Mais de 25 mil famílias vão poder regularizar terrenos em Maruípe
Famílias em vulnerabilidade social não pagarão nenhuma taxa para ter acesso ao documento de posse. As outras pessoas terão que pagar o equivalente a 1 VRTE (R$3,18) por metro quadrado.
O secretário de Estado de Saneamento, habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Rodney Miranda, explicou que a medida garante mais estabilidade para as mais de 100 mil pessoas dessas famílias.
"O que quer dizer isso? Eles podem vender, podem financiar, podem passar para seus sucessores. Dá uma tranquilidade para o avô de que o filho e o neto terão uma moradia", comentou.
O morador de Maruípe Fábio Félix é um dos beneficiados e comemorou a iniciativa.
"Meu bisavô era dono dali, passou para minha avó, para minha mãe e para mim. Era um desejo muito grande. Falo como uma pessoa que tem família enraizada ali há séculos", contou.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, afirmou que vai trabalhar para que o projeto seja aprovado na próxima quarta-feira. 

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