Mais de 220 toneladas de mercadorias irregulares apreendidas pela Alfândega

Mais de 220 toneladas de produtos diversos como roupas novas e usadas, brinquedos, eletrônicos, alimentos e até dois automóveis foram apreendidos pela Alfândega da Receita Federal no Porto de Capuaba, Vila Velha. Todas as mercadorias estavam sem documentação e são provenientes de países da Ásia e Europa. As apreensões ocorreram entre os meses de março e maio.Segundo o inspetor-chefe da Alfândega, Flávio José Passos Coelho, a quantidade de mercadorias apreendidas nos últimos três meses nos portos de Vitória é mais que o dobro das apreensões feitas durante todo ano passado, quando 100 toneladas de mercadorias sem documentação ficaram retidas.

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O que mais chamou atenção da Alfândega, de acordo com o inspetor-chefe, foi o fato de a maioria das mercadorias estarem endereçadas para a cidade de Assunção, Paraguai. Além disso, 10 toneladas de brinquedos foram apreendidos, todos com o selo do Inmetro.“Brinquedos que tinham o selo do Inmetro, mas vinham de fora e não seriam desembarcado no Brasil, iriam para outro país, e isso chamou atenção. Também chamou a atenção o fato termos muitas mercadorias destinadas ao Paraguai mas que não estavam declaradas na escala aqui no Brasil”, disse.

Um contêiner repleto de caixas de chá também foi apreendido. A princípio, havia a desconfiança de que poderia haver drogas junto com o chá, mas cães farejadores não encontraram entorpecente. Passos Coelho destacou que apesar do chá ser de origem chinesa, ele era proveniente da Colômbia, o que levanta a suspeita que a ação pode ser um teste para posteriormente algo ilícito ser transportado, como drogas, por exemplo.

“Apesar de o chá ser de origem chinesa, ele estava vindo da Colômbia e isso chamou atenção. Poderia ser um teste de rota e por isso aplicamos bastante atenção na verificação deste conteúdo em particular”, afirmou.

Caixas contendo restos de alimentos como feijão e embalagens de óleo de cozinha, além de roupas usadas também estão entre as apreensões. Para a Alfândega, trata-se de alguma mudança. Os dois veículos, um automóvel de passeio e um caminhão frigorífico, ambos usados e com placas da Espanha, foram apreendidos porque a legislação brasileira não permite a importação de veículos usados.