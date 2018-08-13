Mais de 22 mil ações na Justiça para tomar veículos de devedores no ES Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem 22.357 ações em tramitação para a retomada de carros e motos de devedores. São proprietários que financiaram os bens em bancos e financeiras, mas que estão com parcelas atrasadas. Nesse caso, após cobrança e tentativa de acordo, as instituições financeiras recorrem à Justiça para tomar de volta os veículos.

De acordo com o advogado Diovano Rosetti, as instituições financeiras têm, normalmente, uma tolerância de até 90 dias com os devedores. Depois disso são ingressadas as ações na Justiça para a retomada dos veículos, o que pode resultar em mandados de busca e apreensão.

"Em regra, os bancos dão uma carência de pagamento de 90 dias. Ele detecta a primeira inadimplência, detecta a segunda e o banco manda uma notificação para o devedor. Vencendo a terceira a terceira prestação o banco vai ingressar em juízo pedindo a busca e apreensão do bem", explicou o advogado.

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O advogado também ressaltou que, em alguns casos, é possível que o devedor perca o veículo, mas receba do banco parte do valor que já foi pago nas prestações. Isso acontece quando a instituição financeira faz o leilão do veículo apreendido e o vende por um valor superior ao do empréstimo feito pelo devedor.

Também é possível que, mesmo tendo o carro apreendido, o inadimplente continue com uma dívida no banco. Esse segundo cenário ocorre quando valor do empréstimo é maior do que o valor recolhido pelo banco ao vender o veículo em leilão.

O economista Ricardo Paixão destaca as dicas para pessoas que estão endividas conseguirem colocar as contas em ordem. A principal recomendação é acabar com os gastos desnecessários.

"Primeira coisa: se você tem tudo anotado em uma planilha ou até em um caderninho, você vai buscar aqueles itens que a gente acaba consumindo no impulso. Existem alguns estudos que falam que, em torno de 25% do que a gente compra no supermercado são bens supérfluos", destacou o economista.