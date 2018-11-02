Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PREJUÍZOS

Mais de 200 tampas de bueiro já foram furtadas na Grande Vitória

Neste ano, em Vitória, já foram registrados 62 furtos desses objetos. Na Serra, após registrar 150 furtos e amargar um prejuízo de R$ 34,5 mil, a prefeitura esta adotando tampas com travas para acabar com ação dos bandidos

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 21:11

Publicado em 

01 nov 2018 às 21:11
Grade de bueiro com trava antifurto Crédito: Divulgação / Prefeitura da Serra
As prefeituras da Grande Vitória estão lidando com um problema inusitado: o furto de tampas e grades de bueiros. Na Serra, os casos se tornaram tão corriqueiros que a administração municipal resolveu utilizar tampas e grades com travas que impedem que pessoas não autorizadas consigam retirar os itens. O equipamento ainda está em fase de testes. O resultado desses furtos acaba sendo prejuízo financeiro e risco para pedestres, ciclistas e motociclistas que passam por esses locais desprotegidos e podem se ferir.
Mais de 200 tampas de bueiros foram furtadas na Grande Vitória
De acordo com o secretário de Serviços da Serra, Igor de Almeida, somente neste ano, o município registrou 150 furtos, uma média de 15 por mês. A maior parte é de grelhas que são retiradas e vendidas para ferros-velhos, segundo o secretário. O prejuízo financeiro alcançou R$ 34,5 mil em 2018.
Igor de Almeida disse que, como os casos evoluíram, a prefeitura teve que buscar alternativas. “Estamos colocando as tampas com travas para acabar com os furtos. Ainda está em fase de testes. No entanto, pelo que já constatamos, esse equipamento é bem seguro e nenhum foi roubado”, comentou.
Em Vitória, o prejuízo também foi significativo. Foram R$ 20 mil gastos para repor as tampas e as grelhas que foram retiradas por criminosos. Segundo o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim, os furtos têm diminuído nas últimas semanas, mas ocorreram com maior frequência no início de outubro. Durante todo o ano, a prefeitura da Capital contabilizou 62 furtos desses objetos.
Leonardo Amorim afirmou que a prefeitura tem trabalhado junto à Guarda Municipal e à Polícia Militar para coibir esses crimes e listou os locais com mais problemas desse tipo. “Principalmente, na região da Grande Maruípe. Também registramos esses fatos na região da Grande Goiabeiras e alguns poucos casos em Bento Ferreira”, elencou.
Em Vila Velha, a administração municipal informou que está fazendo o levantamento sobre os furtos de grades e de tampas de bueiros. Já a prefeitura de Cariacica informou ser inviável contabilizar quantos itens como esses foram furtados na cidade, já que não são registrados os motivos para as substituições.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que um caso foi registrado, no início do mês, na Delegacia de Polícia de Maruípe, em Vitória e que esse caso segue sob investigação da delegacia. Além disso, a instituição solicita que a população denuncie esses furtos pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados