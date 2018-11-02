Mais de 200 tampas de bueiro já foram furtadas na Grande Vitória

Grade de bueiro com trava antifurto Crédito: Divulgação / Prefeitura da Serra

As prefeituras da Grande Vitória estão lidando com um problema inusitado: o furto de tampas e grades de bueiros. Na Serra, os casos se tornaram tão corriqueiros que a administração municipal resolveu utilizar tampas e grades com travas que impedem que pessoas não autorizadas consigam retirar os itens. O equipamento ainda está em fase de testes. O resultado desses furtos acaba sendo prejuízo financeiro e risco para pedestres, ciclistas e motociclistas que passam por esses locais desprotegidos e podem se ferir.

Your browser does not support the audio element. Mais de 200 tampas de bueiros foram furtadas na Grande Vitória

De acordo com o secretário de Serviços da Serra, Igor de Almeida, somente neste ano, o município registrou 150 furtos, uma média de 15 por mês. A maior parte é de grelhas que são retiradas e vendidas para ferros-velhos, segundo o secretário. O prejuízo financeiro alcançou R$ 34,5 mil em 2018.

Igor de Almeida disse que, como os casos evoluíram, a prefeitura teve que buscar alternativas. “Estamos colocando as tampas com travas para acabar com os furtos. Ainda está em fase de testes. No entanto, pelo que já constatamos, esse equipamento é bem seguro e nenhum foi roubado”, comentou.

Em Vitória, o prejuízo também foi significativo. Foram R$ 20 mil gastos para repor as tampas e as grelhas que foram retiradas por criminosos. Segundo o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim, os furtos têm diminuído nas últimas semanas, mas ocorreram com maior frequência no início de outubro. Durante todo o ano, a prefeitura da Capital contabilizou 62 furtos desses objetos.

Leonardo Amorim afirmou que a prefeitura tem trabalhado junto à Guarda Municipal e à Polícia Militar para coibir esses crimes e listou os locais com mais problemas desse tipo. “Principalmente, na região da Grande Maruípe. Também registramos esses fatos na região da Grande Goiabeiras e alguns poucos casos em Bento Ferreira”, elencou.

Em Vila Velha, a administração municipal informou que está fazendo o levantamento sobre os furtos de grades e de tampas de bueiros. Já a prefeitura de Cariacica informou ser inviável contabilizar quantos itens como esses foram furtados na cidade, já que não são registrados os motivos para as substituições.