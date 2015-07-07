Mais de 20 mil servidores da Educação estadual vão receber bônus desempenho no valor total de R$ 35 milhões

Os servidores da área de educação do Estado vão receber o "bônus desempenho" ainda neste mês. O anúncio foi feito nesta terça-feira (07), pelo secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa. Nas 507 escolas do Estado, 20.880 servidores serão beneficiados. O bônus poderá ser retirado já no próximo dia 29, junto com a folha de pagamento do mês de julho. Nesta 5ª edição do programa, o investimento feito pelo Estado é de R$ 35 milhões.

Tem direito ao benefício servidores contratados diretamente pela secretaria de Educação, ou seja, funcionários do setor pedagógico e administrativo que não sejam terceirizados. A bonificação é concedida anualmente e calculada com base em indicadores coletivos e individuais. Apenas escolas do interior capixaba conseguiram atingir 100% em índices coletivos.

Your browser does not support the audio element. Mais de 20 mil servidores da Educação estadual vão receber bônus desempenho no valor total de R$ 25 milhões

Após essa verificação, o profissional pode receber até um salário a mais por ano. Já o mínimo que pode ser recebido é 30% do salário. Tudo depende dos resultados apurados pela unidade de ensino onde exerce suas funções, acrescido do seu desempenho individual, segundo explicou o secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa.

"É um mecanismo criado em 2010. O bônus é um prêmio cujo objetivo é fazer com que os servidores das escolas se empenhem mais como equipe, junto as crianças, adolescentes e jovens para eles aprenderem mais. E quando isso acontece, ou seja, os alunos aprendem mais do que no ano anterior, a escola ganha o bônus que pode até ser um salário", explicou.

Para o indicador coletivo é estabelecido o Índice de Merecimento da Unidade (IMU), que é obtido a partir do Índice de Desenvolvimento das Escolas (IDE), o qual reúne: o desempenho dos alunos no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes); o nível socioeconômico da família onde está situada a escola; e o nível de ensino de seus estudantes.

O indicador individual analisa o quanto o profissional contribuiu para o resultado da escola por meio de sua frequência. Para ter direito ao Bônus, é preciso ter cumprido pelo menos 2/3 do período de avaliação, compreendido entre 1º de maio e 31 de outubro do ano anterior ao pagamento. Ou seja, ele tem que ter trabalhado continuamente 122 dias dentro desse período em uma mesma unidade.

Nesse indicador, a assiduidade é valorizada e, por essa razão, são aplicados 7% de desconto do valor do bônus para cada dia de registro de ausência, segundo o secretário.

"O governo esse ano vai investir R$ 35 milhões, fruto das economias que fizemos no primeiro semestre. O cidadão está vendo a crise brasileira, a crise local. Mas nós trabalhamos dentro do sistema, eliminando desperdícios", comentou.

Escolas

Algumas unidades do interior alcançaram 100% do índice de merecimento. Ou seja, nestas unidades os profissionais vão receber um salário a mais - excluindo-se os fatores individuais. Tiveram melhor aproveitamento as escolas Francisco Guilherme (Santa Maria de Jetibá), Joaquim Caetano de Paiva (Laranja da Terra), Maria Cândido Kneipp (Muniz Freire) e Escola Fundamental Bairro Boa Vista (São Gabriel da Palha). Nenhuma unidade da Grande Vitória obteve pontuação máxima para a bonificação integral. A que alcançou melhor índice foi a Escola Germano André Lube, localizada em Jacaraípe, na Serra, com 86%.