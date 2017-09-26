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Mais de 20 mil capixabas vão votar em eleições na Itália

A informação é do diretor-presidente do Instituto Casa d'Italia do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto

Publicado em 26 de Setembro de 2017 às 18:28

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 set 2017 às 18:28
Mais de vinte mil capixabas terão direito a voto no próximo pleito que vai eleger um novo parlamento na Itália. A informação é do diretor-presidente do Instituto Casa d'Italia do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto.
Mais de 20 mil capixabas vão votar em eleições na Itália
Brasileiros com cidadania italiana tem direito a voto e quatro vagas de deputados federais e dois de senadores são reservadas para que mora fora da Itália. A próxima eleição está prevista para 2018. O empresário de Santa Teresa Thiago Roldi é um dos brasileiros que vão tentar uma vaga no parlamento italiano.
Franceschetto conta que os brasileiros registrados receberão via Correios uma correspondência com os envelopes e as cédulas eleitorais para votar.
"A Itália tem uma lei muito interessante que remonta ao Império Romano, que considera que todas as descendências de italiano são italianos. O processo de reconhecimento de cidadania é montar uma documentação para comprovar a descendências", explica.
Atualmente, o parlamento italiano conta com dois deputados e um senador brasileiros. A maior dificuldade para o descendente conseguir regularizar a situação no Estado é a falta de um Consulado no Espírito Santo.
"O sistema é um pouco desorganizado. Para se ter uma ideia, temos uma necessidade grande ter um Consulado Italiano no Espírito Santo. Minas Gerais (que tem Consulado) tem menos cidadãos registrados", comenta.
O Parlamento Italiano tem estrutura bicameral, composto de duas câmaras com funções idênticas: o Senado da República e a Câmara dos Deputados. São 315 senadores e 630 deputados. O salário chama muita atenção. Cada deputado recebe cerca de R$ 50 mil e a remuneração do senador chega a R$ 90 mil.

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