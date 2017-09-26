Mais de vinte mil capixabas terão direito a voto no próximo pleito que vai eleger um novo parlamento na Itália. A informação é do diretor-presidente do Instituto Casa d'Italia do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto.

Your browser does not support the audio element. Mais de 20 mil capixabas vão votar em eleições na Itália

Brasileiros com cidadania italiana tem direito a voto e quatro vagas de deputados federais e dois de senadores são reservadas para que mora fora da Itália. A próxima eleição está prevista para 2018. O empresário de Santa Teresa Thiago Roldi é um dos brasileiros que vão tentar uma vaga no parlamento italiano.

Franceschetto conta que os brasileiros registrados receberão via Correios uma correspondência com os envelopes e as cédulas eleitorais para votar.

"A Itália tem uma lei muito interessante que remonta ao Império Romano, que considera que todas as descendências de italiano são italianos. O processo de reconhecimento de cidadania é montar uma documentação para comprovar a descendências", explica.

Atualmente, o parlamento italiano conta com dois deputados e um senador brasileiros. A maior dificuldade para o descendente conseguir regularizar a situação no Estado é a falta de um Consulado no Espírito Santo.

"O sistema é um pouco desorganizado. Para se ter uma ideia, temos uma necessidade grande ter um Consulado Italiano no Espírito Santo. Minas Gerais (que tem Consulado) tem menos cidadãos registrados", comenta.