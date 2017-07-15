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MAUS TRATOS

Mais de 20 cães abandonados sem comida e água em ilha de Vitória

Os animais não têm acesso à água potável, nem a comida e a cuidados básicos, como vacinação e castração

Publicado em 15 de Julho de 2017 às 13:51

Publicado em 

15 jul 2017 às 13:51
Mais de 20 cães estão em situação de abandono na Ilha Dr. Américo de Oliveira, próxima ao bairro Santo Antônio, em Vitória. Os animais não têm acesso à água potável, nem a comida e a cuidados básicos, como vacinação e castração. Também não há nenhuma construção no local que tenha condições de abrigar os animais da chuva ou do sol.
A principal suspeita é de que estes cachorros estariam sendo levados até a ilha de barco e depois abandonados. A denúncia começou a circular nas redes sociais, em grupos de apoio à proteção de animais. Segundo informações de voluntários destes grupos, um pescador de 63 anos, Helio de Oliveira, é quem vinha alimentando os animais com sobras de carne que eram doadas por um estabelecimento comercial da região. No entanto, o restaurante suspendeu as doações há uma semana e desde então o pescador vem comprando alimentos com dinheiro do próprio bolso.
O sub-secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, fez recentemente uma visita ao local e afirmou que os grupos de proteção já decidiram fazer o resgate dos animais.
“Foi definido que um grupo de protetores vai entrar em contato com esse senhor, que cuida desses animais e depois organizar um mutirão para fazer a castração. Os próprios protetores vão resgatá-los e distribui-los entre os abrigos da capital, onde poderão ser adotados posteriormente.”
A castração, o transporte até o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental e a vacinação serão custeados pela prefeitura. A partir do próximo mês, a secretaria de Meio Ambiente também pretende iniciar uma campanha de guarda responsável de animais domésticos.
“A secretaria trabalha com educação, conscientizar as pessoas sobre a guarda responsável. Os animais têm dono, são abandonados na rua e ali eles se procriam, aumentando o problema em toada a cidade.”
A Ilha Dr. Américo Oliveira é uma área de seis hectares de preservação permanente. Localizada na Baia de Vitória, o percurso pode ser feito de barco de Santo Antônio até à ilha em apenas três minutos. O abandono e os maus tratos, segundo o pescador Helio de Oliveira, começaram há mais de ano e até agora ninguém teria sido punido.
Pela legislação brasileira, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime cuja pena pode variar de detenção de três meses a um ano, e multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorrer a morte do animal.
Mais de 20 cães abandonados sem comida e água em ilha de Vitória

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