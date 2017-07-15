Mais de 20 cães abandonados sem comida e água em ilha de Vitória

Mais de 20 cães estão em situação de abandono na Ilha Dr. Américo de Oliveira, próxima ao bairro Santo Antônio, em Vitória. Os animais não têm acesso à água potável, nem a comida e a cuidados básicos, como vacinação e castração. Também não há nenhuma construção no local que tenha condições de abrigar os animais da chuva ou do sol.

A principal suspeita é de que estes cachorros estariam sendo levados até a ilha de barco e depois abandonados. A denúncia começou a circular nas redes sociais, em grupos de apoio à proteção de animais. Segundo informações de voluntários destes grupos, um pescador de 63 anos, Helio de Oliveira, é quem vinha alimentando os animais com sobras de carne que eram doadas por um estabelecimento comercial da região. No entanto, o restaurante suspendeu as doações há uma semana e desde então o pescador vem comprando alimentos com dinheiro do próprio bolso.

O sub-secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, fez recentemente uma visita ao local e afirmou que os grupos de proteção já decidiram fazer o resgate dos animais.

“Foi definido que um grupo de protetores vai entrar em contato com esse senhor, que cuida desses animais e depois organizar um mutirão para fazer a castração. Os próprios protetores vão resgatá-los e distribui-los entre os abrigos da capital, onde poderão ser adotados posteriormente.”

A castração, o transporte até o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental e a vacinação serão custeados pela prefeitura. A partir do próximo mês, a secretaria de Meio Ambiente também pretende iniciar uma campanha de guarda responsável de animais domésticos.

“A secretaria trabalha com educação, conscientizar as pessoas sobre a guarda responsável. Os animais têm dono, são abandonados na rua e ali eles se procriam, aumentando o problema em toada a cidade.”

A Ilha Dr. Américo Oliveira é uma área de seis hectares de preservação permanente. Localizada na Baia de Vitória, o percurso pode ser feito de barco de Santo Antônio até à ilha em apenas três minutos. O abandono e os maus tratos, segundo o pescador Helio de Oliveira, começaram há mais de ano e até agora ninguém teria sido punido.

Pela legislação brasileira, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime cuja pena pode variar de detenção de três meses a um ano, e multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorrer a morte do animal.