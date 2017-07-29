O Estado tem 2180 famílias inadimplentes no programa Minha Casa Minha Vida na categoria faixa um, e que podem perder o imóvel caso não regularizem a situação. A taxa chega a 33% do total de beneficiados, mais de 6600, segundo o Ministério das Cidades. O grupo faixa um abrange famílias que ganham até R$ 1800 e pagam entre R$ 50 e R$ 180 por mês no financiamento, até no máximo dez anos.

No ano passado a média de inadimplência foi de 29%. A perda do imóvel em caso de inadimplência pode acontecer após três parcelas não serem pagas, ou seja, após 90 dias, como explica o presidente da Comissão do Minha Casa Minha Vida do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado (Sinduscon-ES), João Roncetti. Ele analisa que entre os motivos da inadimplência estão a crise financeira e a violência.

Your browser does not support the audio element. Mais de 2 mil famílias podem perder imóveis por inadimplência no ES

“Infelizmente temos 14 milhões de desempregados. Muitos moram no Minha Casa Minha Vida faixa um e não tem como cumprir com seus compromissos. E também também a violência. Em muitos dos condomínios o tráfico de drogas toma conta e as pessoas desistem de morar por causa da violência. Além de outros fatores”, explica.

A violência em moradias populares foi motivo de uma operação policial que aconteceu no condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra e prendeu 14 suspeitos de tráficos de drogas. Eles foram acusados também de causarem terror às famílias que vivem no residencial, que vivem sob as regras dos criminosos.

Segundo Roncetti, a demanda por moradias de baixo custo é alta no Espírito Santo, independente da crise financeira, que também ajuda a ampliar esse universo. Em Cariacica, por exemplo, há uma fila de espera de 11 mil famílias, segundo dados do Sinduscon-ES, mas apenas 120 habitações estão em construção atualmente com recursos do Minha Casa Minha Vida para a categoria faixa um.