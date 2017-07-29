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MINHA CASA, MINHA VIDA

Mais de 2 mil famílias podem perder imóveis por inadimplência no ES

A perda do Minha Casa, Minha Vida em caso de inadimplência pode acontecer após três parcelas não serem pagas

Publicado em 29 de Julho de 2017 às 11:47

Publicado em 

29 jul 2017 às 11:47
O Estado tem 2180 famílias inadimplentes no programa Minha Casa Minha Vida na categoria faixa um, e que podem perder o imóvel caso não regularizem a situação. A taxa chega a 33% do total de beneficiados, mais de 6600, segundo o Ministério das Cidades. O grupo faixa um abrange famílias que ganham até R$ 1800 e pagam entre R$ 50 e R$ 180 por mês no financiamento, até no máximo dez anos.
No ano passado a média de inadimplência foi de 29%. A perda do imóvel em caso de inadimplência pode acontecer após três parcelas não serem pagas, ou seja, após 90 dias, como explica o presidente da Comissão do Minha Casa Minha Vida do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado (Sinduscon-ES), João Roncetti. Ele analisa que entre os motivos da inadimplência estão a crise financeira e a violência.
Mais de 2 mil famílias podem perder imóveis por inadimplência no ES
“Infelizmente temos 14 milhões de desempregados. Muitos moram no Minha Casa Minha Vida faixa um e não tem como cumprir com seus compromissos. E também também a violência. Em muitos dos condomínios o tráfico de drogas toma conta e as pessoas desistem de morar por causa da violência. Além de outros fatores”, explica.
A violência em moradias populares foi motivo de uma operação policial que aconteceu no condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra e prendeu 14 suspeitos de tráficos de drogas. Eles foram acusados também de causarem terror às famílias que vivem no residencial, que vivem sob as regras dos criminosos. 
Segundo Roncetti, a demanda por moradias de baixo custo é alta no Espírito Santo, independente da crise financeira, que também ajuda a ampliar esse universo. Em Cariacica, por exemplo, há uma fila de espera de 11 mil famílias, segundo dados do Sinduscon-ES, mas apenas 120 habitações estão em construção atualmente com recursos do Minha Casa Minha Vida para a categoria faixa um. 
A demanda é tão alta que motiva famílias a ocuparem terrenos particulares e prédios abandonados, como aconteceu na chamada "Fazendinha", em São Pedro, no antigo edifício do IAPI, no Centro de Vitória, e também como acontece em uma área da Rodovia do Contorno, na Serra. 

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