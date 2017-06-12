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Mais de 2,8 mil bares e restaurantes fecharam em 2 anos, estima setor

Crise financeira influenciou nos fechamentos, de acordo com o Sindicato dos Bares e Restaurantes. Entre os casos mais recentes está a de uma famosa churrascaria na Praia da Costa, em Vila Velha, que fechou há uma semana

Publicado em 12 de Junho de 2017 às 14:14

Publicado em 

12 jun 2017 às 14:14
O Espírito Santo perdeu nos últimos anos, com a crise, mais de 2,8 mil bares, restaurantes e lanchonetes, o que significa 15% de todas as empresas do ramo que existiam no Estado, até então, 19 mil. A estimativa é do Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo (Sindbares-ES), que culpa a crise e os últimos acontecimentos no Estado, como a paralisação da Polícia Militar.
Entre os casos mais recentes está a de uma churrascaria na Praia da Costa, em Vila Velha, que fechou há uma semana. O proprietário, que se mudou para os Estados Unidos, foi procurado, mas não havia respondido até o fechamento. No entanto, segundo relatos de funcionários e do Sindbares-ES, ele saiu do país para montar um negócio nos Estados Unidos por não conseguir manter o restaurante no Brasil. Dezenas de funcionários foram demitidos.
Segundo o presidente do Sindbares, Wilson Calil, a situação política do país contribuiu, assim como aconteceu em diversos setores da economia. Ele explica que atualmente está melhor, mas a instabilidade política e a burocracia ainda são empecilhos para a continuidade de muitas empresas.
“Essa burocracia infernal, essa legislação trabalhista também. Tudo conspira contra. Melhorou um pouco, mas ainda está bastante grave em relação do que era antes da crise financeira e do problema com o policiamento”, acrescentou.
Do número total de empresas que fecharam, segundo o Sindbares, um quarto já voltou ao normal, ainda restando 80% do número total. Para o sindicato é necessário estabilidade política para a situação normalizar.

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