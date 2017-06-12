Mais de 2,8 mil bares e restaurantes fecharam em 2 anos, estima setor

O Espírito Santo perdeu nos últimos anos, com a crise, mais de 2,8 mil bares, restaurantes e lanchonetes, o que significa 15% de todas as empresas do ramo que existiam no Estado, até então, 19 mil. A estimativa é do Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo (Sindbares-ES), que culpa a crise e os últimos acontecimentos no Estado, como a paralisação da Polícia Militar.

Entre os casos mais recentes está a de uma churrascaria na Praia da Costa, em Vila Velha, que fechou há uma semana. O proprietário, que se mudou para os Estados Unidos, foi procurado, mas não havia respondido até o fechamento. No entanto, segundo relatos de funcionários e do Sindbares-ES, ele saiu do país para montar um negócio nos Estados Unidos por não conseguir manter o restaurante no Brasil. Dezenas de funcionários foram demitidos.

Segundo o presidente do Sindbares, Wilson Calil, a situação política do país contribuiu, assim como aconteceu em diversos setores da economia. Ele explica que atualmente está melhor, mas a instabilidade política e a burocracia ainda são empecilhos para a continuidade de muitas empresas.

“Essa burocracia infernal, essa legislação trabalhista também. Tudo conspira contra. Melhorou um pouco, mas ainda está bastante grave em relação do que era antes da crise financeira e do problema com o policiamento”, acrescentou.