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Mais de 2.300 documentos perdidos na Casa do Cidadão, em Vitória

Local recebe cerca de 40 documentos perdidos, todos os meses. Polícia alerta que recuperar um documento perdido evita o risco de vários problemas

Publicado em 03 de Junho de 2015 às 22:17

Publicado em 

03 jun 2015 às 22:17
Cerca de 2.300 documentos que foram perdidos podem ser recuperados facilmente na Casa do Cidadão, em Vitória. Entre eles, há carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, de habilitação, certidões e título de eleitor, que são recebidos no local desde 2007. É possível consultar até pela internet se um documento foi encontrado e está no local. E ao recuperá-los, o cidadão se protege de riscos como a adulteração, ou a falsificação, para a prática de crimes, como alerta a Polícia Civil.O secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Marcelo Nolasco, diz que são entregues cerca de 40 documentos por mês, na Casa do Cidadão, para serem devolvidos. Contudo, ainda há pouca procura pela população para recuperá-los. No ano passado, apenas 23 documentos foram devolvidos. Esse ano, o quadro já começou a melhorar, pois até maio já houve 26 devoluções.
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O secretário destacou que tanto para a entrega quanto a busca não existe burocracia. “A pessoa pode procurar, pelo site da prefeitura. Ela digita o próprio nome e consegue acessar uma relação atualizada, todos os meses, e dá para ver se o documento está aqui de uma forma mais fácil. A pessoa também pode telefonar para a Casa do Cidadão, no telefone 3382-5515, ou procurar na recepção. Não tem burocracia. Basta trazer algum outro documento que a identifique, e o documento perdido é entregue, sem custo, sem nada”, disse à Rádio CBN Vitória.
Alerta
E aqueles que não procuram o documento perdido, ou não registram boletim de perda, correm risco de serem vítimas de vários tipos de crimes, de acordo com o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Darcy Arruda.
“A falsificação de documentos, para a prática de crimes, geralmente resulta em estelionato, compras de bens, mas a maior parte dos crimes são aqueles voltados para a fraude. Os criminosos utilizam os documentos para abrir contas fantasmas, ou em nome de laranjas, e as vítimas acabam ficando responsáveis por essas vinculações financeiras sem que tenham conhecimento”, alertou.
Dicas
O superintendente frisou que primeiro o cidadão deve verificar se o documento foi encontrado em locais como a Casa do Cidadão, Correios e Faça Fácil. Ao constatar a perda, deve registrá-la em um boletim de ocorrência, que pode ser feito inclusive na internet. O boletim validado e pode ser utilizado também em situações processuais.

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