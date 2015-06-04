Mais de 2.300 documentos perdidos na Casa do Cidadão, em Vitória

Cerca de 2.300 documentos que foram perdidos podem ser recuperados facilmente na Casa do Cidadão, em Vitória. Entre eles, há carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, de habilitação, certidões e título de eleitor, que são recebidos no local desde 2007. É possível consultar até pela internet se um documento foi encontrado e está no local. E ao recuperá-los, o cidadão se protege de riscos como a adulteração, ou a falsificação, para a prática de crimes, como alerta a Polícia Civil.O secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Marcelo Nolasco, diz que são entregues cerca de 40 documentos por mês, na Casa do Cidadão, para serem devolvidos. Contudo, ainda há pouca procura pela população para recuperá-los. No ano passado, apenas 23 documentos foram devolvidos. Esse ano, o quadro já começou a melhorar, pois até maio já houve 26 devoluções.

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O secretário destacou que tanto para a entrega quanto a busca não existe burocracia. “A pessoa pode procurar, pelo site da prefeitura. Ela digita o próprio nome e consegue acessar uma relação atualizada, todos os meses, e dá para ver se o documento está aqui de uma forma mais fácil. A pessoa também pode telefonar para a Casa do Cidadão, no telefone 3382-5515, ou procurar na recepção. Não tem burocracia. Basta trazer algum outro documento que a identifique, e o documento perdido é entregue, sem custo, sem nada”, disse à Rádio CBN Vitória.

Alerta

E aqueles que não procuram o documento perdido, ou não registram boletim de perda, correm risco de serem vítimas de vários tipos de crimes, de acordo com o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Darcy Arruda.

“A falsificação de documentos, para a prática de crimes, geralmente resulta em estelionato, compras de bens, mas a maior parte dos crimes são aqueles voltados para a fraude. Os criminosos utilizam os documentos para abrir contas fantasmas, ou em nome de laranjas, e as vítimas acabam ficando responsáveis por essas vinculações financeiras sem que tenham conhecimento”, alertou.

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