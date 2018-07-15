Mais de 180 mil crianças têm problemas de vista no Estado

Miopia Crédito: Reprodução/Pixabay

Mais de 180 mil crianças capixabas têm problemas de vista. O número é uma estimativa baseada em uma informação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que diz que 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema ocular.

A mais comum é a miopia, dificuldade de enxergar de longe, e o uso inadequado de aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets, pode ser a causa do problema.

O oftamologista Caetano Bellote explica que os fatores que podem causar miopia são genéticos e ambientais. O lado ambiental pode, sim, estar relacionado com o uso exagerado dos aparelhos.

"Quando uma pessoa olha uma tela de perto, a uma distância de 33 centímetros, o olho contrai a musculatura para ajustar o melhor foco. Se a pessoa passa muito tempo usando esses equipamentos eletrônicos, isso pode sim causar alguma alteração no olho", alerta.

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Bellote orienta que os pais controlem os filhos, sem deixar que eles fiquem na frente do celular, computador ou TV por mais de duas horas por dia. A recomendação é não apresentar esses aparelhos a crianças com menos de dois anos de idade. O médico orienta, ainda, que a tela do computador de mesa deve estar a pelo menos 50 centímetros do rosto.

Na casa da técnica em enfermagem Grazielly Pereira, os filhos de 10 e 14 anos só usam o computador nos finais de semana. "Os dois já têm problema de vista. Se ficarem demais na frente do tablet e computador, vão forçar muito os olhos. Então tem que ter limite. Se não tiver, criança não sabe a hora de parar", diz.