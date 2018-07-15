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Miopia é o principal

Mais de 180 mil crianças têm problemas de vista no Estado

No topo dos problemas oculares está a miopia, que pode ser provocada pelo uso excessivo de celulares e tablets

Publicado em 15 de Julho de 2018 às 14:17

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

15 jul 2018 às 14:17
Miopia Crédito: Reprodução/Pixabay
Mais de 180 mil crianças capixabas têm problemas de vista. O número é uma estimativa baseada em uma informação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que diz que 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema ocular.
A mais comum é a miopia, dificuldade de enxergar de longe, e o uso inadequado de aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets, pode ser a causa do problema.
O oftamologista Caetano Bellote explica que os fatores que podem causar miopia são genéticos e ambientais. O lado ambiental pode, sim, estar relacionado com o uso exagerado dos aparelhos.
"Quando uma pessoa olha uma tela de perto, a uma distância de 33 centímetros, o olho contrai a musculatura para ajustar o melhor foco. Se a pessoa passa muito tempo usando esses equipamentos eletrônicos, isso pode sim causar alguma alteração no olho", alerta.
Mais de 180 mil crianças têm problemas de vista no Estado
Bellote orienta que os pais controlem os filhos, sem deixar que eles fiquem na frente do celular, computador ou TV por mais de duas horas por dia. A recomendação é não apresentar esses aparelhos a crianças com menos de dois anos de idade. O médico orienta, ainda, que a tela do computador de mesa deve estar a pelo menos 50 centímetros do rosto.
Na casa da técnica em enfermagem Grazielly Pereira, os filhos de 10 e 14 anos só usam o computador nos finais de semana. "Os dois já têm problema de vista. Se ficarem demais na frente do tablet e computador, vão forçar muito os olhos. Então tem que ter limite. Se não tiver, criança não sabe a hora de parar", diz.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2050, a miopia vai afetar a quase 50% da população mundial. A orientação dada pelos médicos é ter o acompanhamento regular de um oftalmologista para acompanhar a saúde dos olhos. A primeira consulta deve acontecer entre 6 meses de vida e 1 ano de idade.

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