Mais de 130 mil vão fechar o ano no vermelho em Vitória

Cartão de crédito e cheque: principais tipos de dívidas Crédito: Divulgação

Orçamento familiar apertado, falta de controle dos gastos e aumento do desemprego nos últimos anos: esses podem ser alguns fatores apontados como causas para que mais de 130 mil pessoas estejam inadimplentes em Vitória, segundo o Serasa. Isso significa que aproximadamente 40% da população da capital capixaba têm alguma dívida com ao menos uma parcela em atraso.

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De acordo com a editora do Serasa Consumidor, Joyce Carla, o percentual de inadimplentes de Vitória acompanha a média nacional. Ela explica que é importante que as pessoas planejem seus gastos de acordo com os rendimentos para não se endividarem.

“As pessoas precisam ter consciência do quanto elas ganham efetivamente e da quantidade de gastos que elas têm no dia a dia. Quando elas estão conscientes do quanto elas têm de dinheiro, é possível se programar para quitar dívidas, fazer negociação com o credor e, depois, manter as contas no azul.”

Joyce Carla também explica que é importante detalhar as contas prioritárias, como aluguel, energia, água e telefone. Além disso, ela indica que as pessoas também sempre tenham atenção para dívidas que eventualmente existam, como as de cartões de crédito.

Para ajudar as pessoas que estão endividadas e para passar informações para os consumidores em geral, o caminhão itinerante do Serasa vai estar em Vitória entre os dias 9 e 12 de janeiro prestando atendimento gratuito à população. Na ocasião, aqueles que estão endividados vão receber orientações sobre como podem se livrar dessas dívidas.