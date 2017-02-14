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Crise na Segurança

Mais de 120 cabos e soldados vão ser afastados e ficar sem salário

Ainda de acordo com o secretário, mais de 700 PMs estão atuando nas ruas da Grande Vitória nesta terça.

Publicado em 14 de Fevereiro de 2017 às 13:48

Publicado em 

14 fev 2017 às 13:48
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, afirmou, em coletiva nesta terça-feira (14), que 124 cabos e soldados que vão responder ao Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário (PAD RO) serão afastados de suas atividades sem direito a receber salário e podem ser demitidos.
"No caso dos processos administrativos disciplinares (de Rito Ordinário), uma das consequências é o afastamento. O tempo de duração dos processos vai depender do andamento de cada um.
Mais de 120 cabos e soldados vão ser afastados e ficar sem salário
Quem responder a PAD RO será afastado das funções, com corte de salário e de escala especial, e poderá ser demitido. Começamos a punir pela Rotam (Ronda Ostensiva Tática Metropolitana). Estão previstos novos indiciamentos, mas não conseguimos dizer quantos", disse.
Ao ser questionado sobre PMs que estariam voltando para os batalhões em protesto contra a lista de indiciados, o secretário respondeu que não tem informações sobre isso. Durante a coletiva, André Garcia também destacou que na segunda-feira (13), mais de 80 viaturas da PM circularam em todo o Estado e que nesta terça a meta é aumentar esse número de carros da PM nas ruas.
Ainda de acordo com o secretário, mais de 700 PMs estão atuando nas ruas da Grande Vitória nesta terça. O esquema de segurança pública está sendo organizado pelo Exército. “Hoje são 700 policiais militares atuando só na Grande Vitória, incluindo policiais de serviço administrativo, do HPM e de outras unidades”, completou Garcia.
O secretário disse, ainda, que a Secretaria de Segurança Pública está realizando um planejamento para o carnaval. Ele informou que os militares das Forças Armadas e Força Nacional, que tinham previsão inicial de ficar no Estado até esta quinta-feira (16), devem permanecer até a situação da segurança ser normalizada.

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