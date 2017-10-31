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ATÉ LOCADORAS DE VÍDEO

Mais de 112 mil empresas estão com registro cancelado no Estado

Aproximadamente 4,3 mil empresas podem ser desativadas pela Junta Comercial neste ano

Publicado em 31 de Outubro de 2017 às 14:46

Publicado em 

31 out 2017 às 14:46
Mais de 112 mil empresas estão com o registro cancelado na Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees). Isso acontece quando as empresas ficam mais de dez anos sem atualizar os dados na instituição e acabam perdendo a proteção empresarial, com o nome podendo até ser usado por outra instituição. Boa parte dessas empresas nem funcionam mais e nessa relação tem até as praticamente extintas locadoras de vídeo.
Mais de 112 mil empresas estão com registro cancelado no Estado
Nesses casos, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) não é extinto. No entanto, a presidente da Junta, Letícia Serrão, ressalta que a empresa passa por problemas tributários, com a Receita Federal e a Receita Estadual. “O CNPJ permanece, mas a junta passa para outros órgãos as informações de empresas que não se manifestaram em relação às atividades. Aí vai caber a cada órgão se há ou não penalidades para esses pontos irregulares”, explicou.
Aproximadamente 4,3 mil empresas podem ser desativadas pela Junta Comercial neste ano, caso não informem o funcionamento ou paralisação até o dia 15 de dezembro. 90% delas são micro e pequenas empresas.
Segundo a junta, há necessidade de disponibilização de nomes empresariais, além de atualização no cadastro existente.
O edital com a lista das empresas que podem ter o CNPJ cancelado por causa dessa situação está no site da Jucees (www.jucees.es.gov.br). As empresas que fazem parte do grupo das inativadas também podem pedir reativação por meio da junta, também no site da instituição.
O nome empresarial pode voltar a ser utilizado, caso outra instituição não tenha se registrado com ele.

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