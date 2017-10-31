Mais de 112 mil empresas estão com registro cancelado no Estado

Mais de 112 mil empresas estão com o registro cancelado na Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees). Isso acontece quando as empresas ficam mais de dez anos sem atualizar os dados na instituição e acabam perdendo a proteção empresarial, com o nome podendo até ser usado por outra instituição. Boa parte dessas empresas nem funcionam mais e nessa relação tem até as praticamente extintas locadoras de vídeo.

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Nesses casos, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) não é extinto. No entanto, a presidente da Junta, Letícia Serrão, ressalta que a empresa passa por problemas tributários, com a Receita Federal e a Receita Estadual. “O CNPJ permanece, mas a junta passa para outros órgãos as informações de empresas que não se manifestaram em relação às atividades. Aí vai caber a cada órgão se há ou não penalidades para esses pontos irregulares”, explicou.

Aproximadamente 4,3 mil empresas podem ser desativadas pela Junta Comercial neste ano, caso não informem o funcionamento ou paralisação até o dia 15 de dezembro. 90% delas são micro e pequenas empresas.

Segundo a junta, há necessidade de disponibilização de nomes empresariais, além de atualização no cadastro existente.

O edital com a lista das empresas que podem ter o CNPJ cancelado por causa dessa situação está no site da Jucees ( www.jucees.es.gov.br ). As empresas que fazem parte do grupo das inativadas também podem pedir reativação por meio da junta, também no site da instituição.