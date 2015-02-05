Esta quarta-feira (04) foi dia de voltar às aulas para mais de 100 mil estudantes das escolas municipais de Vitória e Vila Velha. Nesta quinta (05), os mais de 623 mil alunos da Serra também voltam a estudar, enquanto os de Cariacica, Viana e Guarapari retornaram na última terça-feira (03). Na próxima terça (10), na Capital, começa o ano letivo para os 1.200 alunos que vão estudar nas três primeiras escolas em tempo integral do município.As unidades de ensino serão as escolas Eunice Pereira Silveira, em Tabuazeiro, Anacleta Schneider Lucas, na Fonte Grande, e Moacyr Avidos, na Ilha do Príncipe. Durante as férias, elas passaram por adequações do espaço físico e receberam novos equipamentos de apoio pedagógico, segundo a secretária de Educação de Vitória, Adriana Sprandio.

Your browser does not support the audio element. Mais de 100 mil estudantes retornam às aulas nesta semana

“É uma escola com um desenho completamente novo, sob o ponto de vista da organização curricular e da rotina pedagógica. Trabalha com salas-ambiente, isso significa que são os alunos que circulam pelas salas, e o professor fica fixo. Os alunos também vão poder fazer opção por disciplinas eletivas, construindo o seu projeto de vida, para que o estudante possa ser protagonista do seu processo formativo”, informou à Rádio CBN Vitória.

Os professores que atuarão nessas escolas também terão jornada integral, e passam por formação desde o ano passado. Além disso, na próxima semana, 45 alunos da rede estadual de Pernambuco virão ao Estado para fazer formações com os alunos de Vitória, de acordo com a secretária.

“Eles estarão desenvolvendo oficinas com os nossos estudantes sobre a construção do projeto de vida, a participação deles na escola, a organização e a dinâmica de funcionamento, como é que eles participam ativamente como representantes da escola, discutindo todas as normas da escola”, declarou.

Em Vitória, foram criadas 567 novas vagas na rede de ensino. Para a Educação Infantil, que contempla crianças de seis meses a cinco anos de idade, foram abertas 390 vagas no novo prédio da creche do bairro Comdusa. Para o Ensino Fundamental, houve um aumento de 97 vagas na Escola Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha, e de 80 na Escola Irmã Jacinta Lima, em Ilha de Santa Maria, por conta da reforma dos prédios. Em Vila Velha, com a entrega da unidade de educação infantil em Jabaeté, foram criadas 120 vagas.