Mais de 100 mil capixabas deixaram de sacar dinheiro do FGTS

Mais de 100 mil pessoas deixaram de sacar os valores das contas inativas do FGTS no Espírito Santo. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, no Estado, 494.878 trabalhadores fizeram a retirada do recurso, totalizando R$ 612,1 milhões. A retirada do dinheiro das contas inativas do FGTS teve início no dia 10 de março e foi encerrada no dia 31 de julho.

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A expectativa da instituição bancária era fazer o pagamento para 600 mil pessoas no Estado. De acordo com o gerente regional da Caixa, Fábio Ronchi, ainda não é possível saber porque essas contas não tiveram movimentação, entretanto, ele salienta que são valores baixos. A falta de informação também pode ter contribuído para esse número.

“Ainda não temos o diagnóstico do porquê dessas 100 mil pessoas não terem aparecido, mas acredito que sejam valores menores. E, às vezes, a informação pode não ter chegado para essas pessoas que moram em locais distantes, apesar de ter sido amplamente divulgado pela Caixa”, contou.

Quem perdeu o prazo só pode sacar a conta de acordo com as regras do FGTS, que é quando se aposenta, em caso de doença grave, para comprar um imóvel e reduzir o valor da prestação. Só terá outra chance de sacar o valor das contas inativas pessoas que estavam doentes ou presas no período de 10 a 31 de julho. Nesses casos, devidamente comprovados, o saque pode ser feito até 31 de dezembro de 2018, como explica Ronchi. “No caso de doença grave é preciso um atestado médico. Para a questão do cumprimento de pena é preciso ter a documentação da Vara de Execuções Penais ou do juiz, que deu causa à aquele período de restrição da pessoa”, disse.