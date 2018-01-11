Prédio do antigo IAPI, no Centro de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer | Rádio CBN

Um estudo da Defensoria Pública do Espírito Santo evidenciou a ineficiência de 10 municípios na fiscalização e implementação de políticas públicas para garantir a função social da propriedade. Segundo a instituição, somente no Centro de Vitória, mais de 100 imóveis estão abandonados e sem destinação.

O estudo feito pela Defensoria Pública leva em consideração 10 municípios capixabas com mais de 90 mil habitantes: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Colatina, Guarapari e Aracruz. Nesses locais, a instituição fez uma pesquisa sobre a regulamentação e a aplicação do Estatuto das Cidades no que se refere à fiscalização da função social da propriedade.

Your browser does not support the audio element. Mais de 100 imóveis do Centro estão abandonados, diz Defensoria

Entre os instrumentos verificados pela Defensoria Pública está a existência e regulamentação de lei que trate sobre o IPTU progressivo e sobre a aplicação dessa legislação para imóveis abandonados. Nesse caso, nenhum dos municípios indicou que aplica esse instrumento.

De acordo com o defensor público Vinícius Lamego, que é membro do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública Estadual, se as políticas públicas fossem corretamente implementadas, os imóveis ociosos poderiam ser usados para solucionar o problema de déficit habitacional nas cidades. “Uma das destinações para esses imóveis, inclusive os do Centro de Vitória, pode ser a habitação de interesse social.”

Segundo Lamego, falta vontade política para executar as ações referentes à função social da propriedade. “Essa política pública da fiscalização não depende de um orçamento específico para poder ser executada. Então, não tem a desculpa de falta orçamento. É falta de vontade política.”