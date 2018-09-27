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ELEIÇÕES 2018

Mais de 1 milhão de eleitores vão votar com biometria este ano

O número é equivalente a 45% do eleitorado do Espírito Santo. Ainda que o eleitor possa ser identificado pela impressão digital, é necessário apresentar um documento oficial com foto no local de votação

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 20:08

Publicado em 

27 set 2018 às 20:08
Voto biométrico, biometria Crédito: Divulgação / TRE
Nas eleições do dia 7 de outubro, cerca de 1,2 milhão de capixabas vão votar com identificação biométrica. O número é equivalente a 45% do eleitorado do Espírito Santo. Com tanta gente assim votando de uma forma diferente, é preciso ficar atento às peculiaridades do método de identificação para não ter problemas na hora de votar.
Ainda que o eleitor possa ser identificado pela impressão digital, é necessário apresentar um documento oficial com foto no local de votação. Não é preciso levar o título de eleitor, mas o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, aconselha que o documento seja apresentado para agilizar o processo de votação.
Para aqueles que fizeram o cadastramento biométrico, também é possível apresentar apenas o título de eleitor eletrônico, conhecido com e-título, no dia da eleição, de acordo com Marchiori. “Aqueles eleitores de municípios que já passaram pela biometria podem levar, se quiserem, apenas o aplicativo, o e-título. Esse aplicativo tem todos os dados biométricos e substitui ate o documento oficial com foto. Então, basta o e-título. Mas o ideal é ter um documento oficial com foto na carteira porque, por exemplo, pode acabar a bateria do celular”, aconselhou.
No caso de problemas para conseguir realizar a identificação biométrica no dia das eleições, Danilo Marchiori explica que há um procedimento adotado pelos mesários, que digitam uma senha e confirmam a identidade do eleitor fazendo algumas perguntas e, depois disso, autoriza o voto mesmo sem que a biometria seja identificada.
No Espírito Santo, 38 municípios fizeram revisão eleitoral, o que incluiu o cadastramento biométrico de todos os eleitores. Na última quarta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o cancelamento de 48 mil títulos no Espírito Santo de pessoas que não passaram pela revisão eleitoral e não fizeram a biometria.

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