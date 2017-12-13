Mais de 1.700 crianças esperam por cirurgias eletivas no ES

Hospital Infantil de Vitória Crédito: Eduardo Dias

O Espírito Santo tem 1.783 crianças na fila de espera por uma cirurgia eletiva. Esses procedimentos são aqueles em que o paciente tem a necessidade de fazer, mas que ainda não são urgentes ou de emergência, como correção de estrabismo, otite e a retirada das amígdalas. De acordo com números das Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 70 mil crianças estão nesse tipo de fila de cirurgia em todo o Brasil.

Your browser does not support the audio element. Mais de 1700 crianças esperam por cirurgias eletivas no ES

Para que esse número não fique ainda mais alto, uma das apostas da Subsecretaria de Estado da Assistência em Saúde é na reforma do Hospital Infantil de Vitória, que vai ganhar 20 novos leitos de UTI Neonatal em 2018. O local também terá 14 enfermarias de pneumologia e serviços de diagnósticos de imagem.

O subsecretário de Estado da Assistência em Saúde, Fabiano Marily, destacou a importância da diminuição do número.

“Não é um número alto dentro da lógica nacional, mas é um número que a gente precisa olhar com carinho e implantar uma estrutura assistencial específica para que a gente possa reduzir”. avaliou Marily.

Na avaliação do pediatra Rodrigo Aboudib Pinto Ferreira, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, somente um bom acompanhamento de caso é capaz de ajudar na diminuição dos índices capixabas.

“A demanda existe. Se nós nos organizarmos para para atendermos ainda melhor as nossas crianças, esses atendimentos acontecerão. Nós temos que ter um acompanhamento cuidado e produzir efetivamente os resultados necessários”, declarou o representante presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria.