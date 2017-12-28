Mais de 1.300 reclamações sobre comércio virtual registradas em 2017

E-commerce, Lojas virtuais, Loa na internet Crédito: Reprodução

Cerca de 40% das compras de Natal este ano foram feitas pela internet. Um levantamento realizado Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) nas 27 capitais brasileiras mostrou que o comércio virtual seria o principal meio de compra neste final de ano.

Your browser does not support the audio element. Mais de 1300 reclamações sobre comércio virtual registradas em 2017

Apesar da comodidade, as compras pela internet podem se transformar em uma grande dor de cabeça em alguns casos. Durante todo este ano, o Procon Estadual recebeu 1.361 reclamações sobre comércio virtual. Somente neste mês de dezembro, foram 268 registros. As principais reclamações são de produtos que não foram entregues ou que eram diferentes do anunciado.

De acordo com o gerente de atendimento do Procon Estadual, André Marques, toda compra feita pela internet pode ser cancelada, independente do motivo. “O consumidor, a partir do momento que recebe a mercadoria, tem o prazo de sete dias para cancelar a compra. Esse cancelamento ou troca não depende de um motivo. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o prazo de sete dias para se arrepender daquela compra e pedir a troca por outro produto ou cancelar o contrato e solicitar a devolução do dinheiro”, contou.

Marques explicou que os consumidores procuram o Procon quando não há um acordo entre as partes. O órgão, então, faz a mediação. “Buscamos um contato prévio com a empresa, pelo telefone, para tentar resolver de imediato a situação. Na impossibilidade de resolver pelo telefone, temos outros instrumentos, como notificação formal e, se for necessário, convocamos as partes, o consumidor e a empresa para uma audiência de conciliação”, contou.

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