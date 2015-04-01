Mais da metade da água distribuída em Cariacica é perdida, aponta estudo

Mais da metade da água distribuída em Cariacica não chega no destino correto. Segundo levantamento da ONG Trata Brasil, 54% da água distribuída no município da Grande Vitória é perdida no caminho. A pesquisa foi feita com base em dados de 2013 do Ministério das Cidades e aponta o vazamento e a má conservação da rede por parte das concessionárias como o principal fator para a perda. De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), responsável pelo abastecimento de Cariacica, o que tem alavancado este índice negativo, no entanto, são fraudes e ligações clandestinas. A coordenadora do Comitê de Redução de Perdas da Cesan, Francine Alves, disse que muitas irregularidades são cometidas pela população.

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“Existe a perda real, que é através vazamento, a água sai e não é consumida. Mas há a perda, que no caso de Cariacica é a maior parte, que são as ligações irregulares. Alguém está consumindo essa água sem pagar efetivamente por ela. Há também as fraudes, quando a pessoa é cliente da Cesan, mas furta água”, disse.

Entretanto, a coordenadora admite que há problemas na rede que abastece bairros de Cariacica, como a região de Nova Rosa da Penha e Ipanema. Algumas estruturas são antigas e vão passar por melhorias, garante a Cesan.

“Temos dois projetos diferentes em Cariacica, estamos setorizando a cidade para melhorar a gestão operacional. Assim conseguimos identificar os índices de perdas e evitar desperdícios. Com algumas obras, vamos melhorar as redes e evitar mais vazamentos“, contou Francine.

O estudo da ONG Trata Brasil avaliou a perda e o desperdício de água nas 100 maiores cidades do país. Além de Cariacica, o Espírito Santo também teve Vitória, Vila Velha e Serra na lista. A capital registrou 29% de perda, enquanto Vila Velha teve 26% e Serra 31%. Todas estão abaixo da média nacional, de 37%.