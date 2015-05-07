Mais 17 mil contribuintes do ES caíram na malha fina da Receita

Mais de 17 mil contribuintes capixabas estão na malha fina da Receita Federal e devem retificar as suas declarações de Imposto de Renda o mais rápido possível. Segundo dados da Receita, 17.535 declarações estão na malha. O que muitos não sabem é que é preciso fazer uma consulta via internet e retificar a declaração espontaneamente para evitar que a restituição seja bloqueada, ou o valor devido sofra acréscimo por multa.

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De acordo com o delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antonio Bosser, quem está na malha pode ser notificado nos próximos meses, mas o ideal é a retificação espontânea para evitar problemas.

“A pessoa pode acompanhar no site da Receita Federal o processamento da sua declaração. Por meio da internet, ela consulta o extrato da declaração e verifica eventuais pendências. Conferindo as pendências, ela tem que transmitir uma declaração retificatória para que saia da malha”, disse.

O prazo legal para se retificar uma declaração de Imposto de Renda é de até 5 anos. No entanto, segundo Bosser, em cerca de seis meses, o contribuinte pode ser notificado a fazer a correção. Quando ele é notificado, o valor a ser restituído é bloqueado, assim como o devido pode sofrer incisão de multa.

O principal erro que leva o usuário à malha fina, de acordo com o delegado, é a omissão de rendimentos. “É importante não abandonar a declaração. Todos sabem que até dezembro sai a restituição. Ao menos uma vez por mês, se a pessoa não recebeu ainda, é bom entrar no site e ver se tem alguma pendência. O principal erro é a omissão pura e simples de rendimentos próprios ou dependentes, por esquecimento ou não”, explicou.