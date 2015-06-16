Nos cinco primeiros meses deste ano 437 mulheres foram presas no Espírito Santo. Atualmente 1.117 detentas estão em uma das cinco unidades prisionais femininas do Estado. Deste total, 717 detentas, o que representa 64% das prisões femininas, praticaram crimes relacionados com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Dois fatores atraem as mulheres para o tráfico, de acordo com o secretário de Estado da Justiça, Eugênio Ricas: os relacionamentos amorosos e o fato do tráfico não exigir esforço físico das mulheres. De acordo com o secretário, essas mulheres convivem diretamente com o tráfico porque os namorados, ou os maridos, têm ligação com o crime. Muitas vezes, elas trabalham nas bocas de fumo para ajudar o companheiro.

Your browser does not support the audio element. Maioria de mulheres presas por tráfico de drogas no Estado foi parar na cadeia por causa dos companheiros

“Em primeiro lugar porque a mulher acompanha o marido, ou seu namorado, no crime de tráfico de drogas e em segundo lugar porque é um crime que não demanda tanta força física”, disse à Rádio CBN Vitória.

Em geral, as mulheres que comentem crimes relacionados às drogas têm até 29 anos e seus companheiros estão ou já foram presos. “A maior parte é jovem, negra ou parda e a maioria esmagadora tem o companheiro preso ou que responde a algum crime”, afirmou Eugênio Riccas.