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Maioria de mulheres presas por tráfico de drogas no Estado foi parar na cadeia por causa dos companheiros

Análise é do secretário de Estado da Justiça, Eugênio Riccas. Penitenciárias possuem 437 detentas: 64% estão atrás das grades por causa do tráfico

Publicado em 15 de Junho de 2015 às 23:04

Publicado em 

15 jun 2015 às 23:04
Nos cinco primeiros meses deste ano 437 mulheres foram presas no Espírito Santo. Atualmente 1.117 detentas estão em uma das cinco unidades prisionais femininas do Estado. Deste total, 717 detentas, o que representa 64% das prisões femininas, praticaram crimes relacionados com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Dois fatores atraem as mulheres para o tráfico, de acordo com o secretário de Estado da Justiça, Eugênio Ricas: os relacionamentos amorosos e o fato do tráfico não exigir esforço físico das mulheres. De acordo com o secretário, essas mulheres convivem diretamente com o tráfico porque os namorados, ou os maridos, têm ligação com o crime. Muitas vezes, elas trabalham nas bocas de fumo para ajudar o companheiro.
Maioria de mulheres presas por tráfico de drogas no Estado foi parar na cadeia por causa dos companheiros
“Em primeiro lugar porque a mulher acompanha o marido, ou seu namorado, no crime de tráfico de drogas e em segundo lugar porque é um crime que não demanda tanta força física”, disse à Rádio CBN Vitória.
Em geral, as mulheres que comentem crimes relacionados às drogas têm até 29 anos e seus companheiros estão ou já foram presos. “A maior parte é jovem, negra ou parda e a maioria esmagadora tem o companheiro preso ou que responde a algum crime”, afirmou Eugênio Riccas.
O secretário destacou que para evitar que essa mulheres voltem a cometer crimes depois de deixarem a prisão, a Sejus oferece educação e curso de qualificação para as detentas. Atualmente, 527 mulheres estudam e ainda este ano 1.600 vagas de qualificação serão ofertadas para as presas. Entre os cursos oferecidos estão os de panificação, corte e costura e jardinagem.

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