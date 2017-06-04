Inauguração do Memorial Araceli, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

A luta pelo combate à exploração sexual infantil agora tem um espaço físico em Vitória. Foi inaugurado na manhã deste domingo (04), o Memorial Araceli, localizado no viaduto que fica no final da Praia de Camburi. Araceli Cabrera Sánchez Crespo foi abusada sexualmente e assassinada no dia 18 de maio de 1973, quando tinha 08 anos. A menina Fabiane Isadora Claudino, 02 anos, violentada e morta pelo padrasto no dia em que a morte de Araceli completou 44 anos também foi homenageada no mural.

Your browser does not support the audio element. Maior mural do estado é inaugurado e lembra luta contra abuso infantil

Muitas pessoas fizeram questão de acompanhar a inauguração do novo espaço da Capital. Rafaelle Baraúna, moradora de Cariacica, completou 16 anos neste domingo e foi com as amigas conhecer o Memorial Araceli. Emocionada, ela conta que imagina a dor dessas famílias, pois, recentemente perdeu um amigo muito querido.

Leia também

“Se para mim é difícil perder uma amigo imagina para essas famílias. O pior de tudo é que a violência veio de dentro de casa e ninguém teve a chance de fazer algo por elas. Eu fico pensando na dor que essas meninas passaram e sinto essa mesma dor em mim”, disse.

A tia da pequena Fabiane, Thais Costa, fez questão de participar da inauguração com os familiares. Ela disse que ficou muito feliz com a homenagem. “Ficamos gratos e que sirva de exemplo para que isso não aconteça com nenhuma criança. Criança tem que ser criança, tem que brincar, correr, não tem que passar por nada que ela passou”, contou emocionada.

O prefeito Luciano Rezende (PPS), destacou que o memorial tem a finalidade de sedimentar a cultura da paz no Espírito Santo. “Estamos retratando aqui um momento muito triste da nossa história, mas com a perspectiva de que ele não se repita e que nós tenhamos uma cultura de paz sedimentada nas famílias”, destacou.