Maior festa religiosa do Espírito Santo começa neste domingo

A Festa da Padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha, já considerado o terceiro maior evento religioso do brasil, começa neste domingo (05), em Vila Velha, com a tradicional missa de abertura do Oitavário, às 14h30m, no campinho do Convento da Penha. Estima-se que ao longo dos 9 dias de celebração, mais de 1 milhão de pessoas participarão de algum momento da festa, segundo a organização do evento. Serão 10 romarias, entre elas a dos homens, que acontece no sábado que vem, dia 11.