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NOSSA SENHORA DA PENHA

Maior festa religiosa do Espírito Santo começa neste domingo

Estima-se que ao longo dos nove dias de celebração, mais de 1 milhão de pessoas participarão de algum momento da festa. Serão 10 romarias, entre elas a dos homens, que acontece no sábado que vem, dia 11

Publicado em 04 de Abril de 2015 às 13:53

Publicado em 

04 abr 2015 às 13:53
A Festa da Padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha, já considerado o terceiro maior evento religioso do brasil, começa neste domingo (05), em Vila Velha, com a tradicional missa de abertura do Oitavário, às 14h30m, no campinho do Convento da Penha. Estima-se que ao longo dos 9 dias de celebração, mais de 1 milhão de pessoas participarão de algum momento da festa, segundo a organização do evento. Serão 10 romarias, entre elas a dos homens, que acontece no sábado que vem, dia 11.
Em entrevista à jornalista Fiorella Gomes, o Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, fala sobre a programação.
Entrevista - Dom Luiz Mancilha Vilela -04-04-2015

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