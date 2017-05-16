Crianças e adolescentes que precisam de internação no Hospital Infantil de Vila Velha (Heimaba) estão recebendo atendimento médico nos corredores da unidade. Mães que acompanham as crianças denunciam que as enfermarias estão lotadas e muitos pacientes passam a noite em cadeiras ou no colo. A direção do hospital confirma que há crianças internadas nos corredores, porém, a alegação é que isso não compromete o atendimento oferecido.

Os pais também relatam que o problema piora nos finais de semana, pois, das 19h da quinta-feira até às 07h da segunda, não há atendimento no pronto-socorro porque não há pediatras de plantão.

Your browser does not support the audio element. Mães reclamam da superlotação no Hospital Infantil de Vila Velha

A dona de casa Claudia Reis passou dois dias em uma cadeira no corredor do hospital com a filha de dois anos, que estava com crise de bronquite. “Ela ficou a noite toda no soro e no meu colo. A situação lá dentro não é boa, tem muitos mosquitos, crianças nos corredores e mães sentadas no chão com criança no colo.

A vendedora Luzia Silva também reclamou do atendimento oferecido para a filha de 10 anos. Segundo ela, havia poucos médicos para atender as crianças. “Estava bastante embolado lá dentro, não tinha médico para atender a quantidade de pacientes internados”, disse.

Uma adolescente de 15 anos que havia acabado de receber alta na tarde desta terça-feira (16) reclamou da forma como os servidores tratam os pacientes. “O atendimento é muito ruim, as pessoas lá dentro são ignorantes, isso inclui os médicos, as enfermeiras, as copeiras, até o porteiro. Todo mundo lá é bastante ignorante. Acho que eles não deveriam trabalhar assim com crianças”, relatou.

A diretora-geral do Heimaba, Gisele Oliveira, confirma que o hospital está com muitos pacientes, mas nega que isso prejudique o atendimento. “Ele está cheio, tem pacientes no corredor, mas esses pacientes estão acomodados da melhor forma possível, ou na cadeira do papai ou no bercinho. Eles estão recebendo todos os cuidados, todas as medicações necessárias, não no melhor lugar em termo de hotelaria, mas todos estão sendo assistidos e acompanhados pelas mães”, contou.

A diretora destacou que esse problema deve ser atenuado com a transferência do Pronto Socorro do Infantil de Vitória para o Hospital da Polícia Militar. Nos finais de semana, o Heimaba só oferece atendimento ortopédico e de cirurgia pediátrica. Não sendo essas demandas, a orientação é procurar o PA da Glória.