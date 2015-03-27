Mães protestam contra fechamento de UTI Neonatal

Funcionários do Hospital Dório Silva, na Serra, fizeram um protesto contra o fechamento de 26 leitos da unidade hospitalar, que serão transferidos para o Himaba, em Vila Velha. O setor mais prejudicado será o pediátrico, que terá os serviços da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin), além do atendimento de pediatras, encerrados. O corpo médico também será transferido para o Himaba até o fim de abril.Na manifestação realizada na manhã desta sexta-feira (27), médicos, enfermeiros, demais profissionais da saúde e também mães que dependem do atendimento da Utin pediram a revogação da transferência. Mãe de quatro filhos, a dona de casa Ilmaci Lemos disse que o fim do atendimento vai prejudicar bastante as mães e crianças do município.

“Eu tive minha filha internada lá, fui bem tratada, não pode fechar não. As crianças vão sofrer muito porque não temos como levar para outro lugar“, reclamou.A diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo (Sindsaúde-ES), Magna Nery, queixa-se da postura do Estado em fazer a transferência, causando problemas à população da Serra.“Estamos protestando pelo fim da Utin e do setor de pediatria. Isso já está no papel e, a qualquer momento, eles podem transferir. A Serra vai ficar desassistida de atendimento pediátrico e nós sabemos que o hospital é referência, com um atendimento de qualidade que não vai ter mais”, contou.Durante o protesto, um grupo de cerca de 100 manifestantes fez uma passeata pela Avenida Civit, caminhando até o Dório Silva. Com faixas e balões, eles interditaram o trânsito e pediram que a decisão seja revogada. Novas manifestações não foram descartadas.Apesar do clamor dos manifestantes, a diretora-geral do Hospital Dório Silva, Sônia Dalmulin, garante que a transferência vai acontecer para melhorar o atendimento em toda a Grande Vitória. Segundo ela, o Himaba já possui 20 leitos e terá seu atendimento ampliado. Ela também explicou que os leitos não serão fechados, apenas transferidos.“Não existe perda de leitos. O que estamos propondo, a partir de um estudo técnico da Secretaria de Saúde, é que sejam transferidos para o Himaba, que é referência no atendimento infantil. Não haverá perda para o Estado.De acordo com o Sindsaúde, o Dório Silva absorve 80% da demanda excedente do Hospital Jayme Santos Neves e também de moradores da região Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia. Segundo Sônia Dalmulin, o Himaba terá condições de absorver toda a demanda.