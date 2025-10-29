Mães na ausência: o território invisível de quem busca por um filho desaparecido

O desaparecimento de um filho transforma para sempre a vida de uma mãe. No Espírito Santo, 1.892 pessoas sumiram até setembro deste ano, segundo o Observatório da Segurança Pública, uma média de seis casos por dia. Entre elas está o jovem Brian Bambirati, de 17 anos, desaparecido desde novembro de 2024, em Vila Velha. Casos como o dele e o de Priscila Belfort, sumida há 20 anos no Rio de Janeiro, revelam a dor e a luta diária de famílias em busca de respostas. A Defensoria Pública atua no acolhimento e na articulação das redes de proteção, enquanto o Ministério da Justiça tenta unificar dados com o novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Para mães como Jovita e Dilcilene, a esperança continua sendo o fio que mantém viva a busca. Confira na reportagem especial de Vítor Antunes.