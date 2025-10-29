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Reportagem Especial

Mães na ausência: o território invisível de quem busca por um filho desaparecido

Com mais de 55 mil pessoas desaparecidas no país e 1.892 casos no Espírito Santo só neste ano, mães vivem entre a dor da ausência e a esperança de reencontro

Publicado em 29 de Outubro de 2025 às 18:50

Publicado em 

29 out 2025 às 18:50
Priscila Belfort e Bryan Bambirati estão desaparecidos. As mães deles fizeram da busca por seus filhos uma causa
Priscila Belfort e Bryan Bambirati estão desaparecidos. As mães deles fizeram da busca por seus filhos uma causa Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
O desaparecimento de um filho transforma para sempre a vida de uma mãe. No Espírito Santo, 1.892 pessoas sumiram até setembro deste ano, segundo o Observatório da Segurança Pública, uma média de seis casos por dia. Entre elas está o jovem Brian Bambirati, de 17 anos, desaparecido desde novembro de 2024, em Vila Velha. Casos como o dele e o de Priscila Belfort, sumida há 20 anos no Rio de Janeiro, revelam a dor e a luta diária de famílias em busca de respostas. A Defensoria Pública atua no acolhimento e na articulação das redes de proteção, enquanto o Ministério da Justiça tenta unificar dados com o novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Para mães como Jovita e Dilcilene, a esperança continua sendo o fio que mantém viva a busca. Confira na reportagem especial de Vítor Antunes.
ESPECIAL - VITOR ANTUNES - DESAPARECIDOS - 9.36s - 29-10-25

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