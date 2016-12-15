Mães fazem 'mamaço' dentro de shopping

Cerca de 30 mães participaram de um “mamaço” dentro do Shopping Vitória, na tarde desta quinta-feira (15). O evento foi um protesto do grupo de mulheres, depois que a cabeleireira Dalila Buzo, de 26 anos, foi convidada por uma segurança do centro comercial a se dirigir a um lugar reservado para amamentar a filha Maria, de sete meses, na última segunda-feira (12).

Durante o “mamaço”, as mães se reuniram para amamentar seus filhos dentro do shopping e para mostrar que essa é uma questão que deve ser encarada com naturalidade. Pessoas que passaram pelo local disseram palavras de apoio e até aplaudiram as mulheres.

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A enfermeira Loren Fully, de 33 anos, fez questão de participar do “mamaço”. Ela conta que quando soube do que aconteceu com Dalila, sentiu como se fosse com ela. Segundo Loren, muitas pessoas olham com preconceito quando ela amamenta seus dois filhos.

“Hoje, eu amamento o Nando, de dois anos e oito meses, e as pessoas me olham de forma diferente quando eu o estou amamentando, perguntam por quê e para quê. Em público, principalmente. Eu sinto que as pessoas olham com preconceito pelo tamanho dele e quando estou amamentando os dois”, disse.

A comerciante Crislane Viana, de 32 anos, conta que também já sofreu preconceito por amamentar o filho em público. Ela reforça que as mães não devem ter vergonha de dar de mamar aos bebês. “Amamentar é um ato de amor, de carinho. Eu amo fazer isso. Enquanto ele quiser mamar, eu vou amamentá-lo”, afirmou Crislane.

Shopping diz que não restringe amamentação