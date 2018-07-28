Marluce Barbosa ficou muito abalada após a morte da filha. Ela esteve no DML para liberar o corpo da jovem Crédito: Fernando Madeira

A mãe de Danielly Barbosa Paiva, a jovem que morreu na noite desta sexta-feira (28), vítima do acidente grave na BR 101 em Ibiraçu, chegou ao Espírito Santo horas depois da filha falecer. A professora Marluce Barbosa mora em Rondônia, na região Norte do Brasil, e não via a filha há cinco meses. Marluce decidiu vir ao Estado depois que Danielly ficou gravemente ferida após a colisão na BR 101, na quinta-feira. Ela só soube da morte da filha após desembarcar em Vitória, no início da madrugada deste sábado (28).

Your browser does not support the audio element. Mãe não pode dar último abraço, lamenta tia de jovem morta após acidente

No mesmo acidente, morreram a sogra de Danielly, Ediane Barbosa, de 47, e a cunhada Maria Luiza Barbosa, de 12 anos. O namorado de Danielly, Elder Evangelista, que dirigia o carro, foi socorrido para o hospital e teve alta. Danielly estava internada com traumatismo craniano e acabou morrendo por volta das 19h de sexta-feira, no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Em choque, Marluce não deu entrevistas no DML em Vitória, onde esteve na manhã deste sábado para liberar o corpo da filha. Já a tia de Danielly e irmã de Marluce, a comerciante Marlene Barbosa falou do abalo que a mãe sentiu quando ficou sabendo que a jovem tinha morrido.

"A intenção dela (a mãe de Danielly) era ver a filha viva ainda. Mas infelizmente ela não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu dar o último abraço", lamentou a tia Marlene.

Planos

Danielly e Elder moravam em Minas Gerais. A família estava levando Elder para o Aeroporto de Vitória na manhã da quinta-feira, quando ocorreu a batida em Ibiraçu. Ele estava indo trabalhar em Portugal.

Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar

Danielly também tinha planos de morar com namorado na Europa a partir de janeiro. Um sonho que foi interrompido pela tragédia. "Ela ia morar com ele. Queria também ser dentista.Uma menina tão jovem, 18 anos. Estava indo atrás de um sonho. Mais um sonho interrompido, infelizmente.", contou Marlene.