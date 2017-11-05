Crédito: Caíque Verli

O resguardo não foi empecilho para uma mãe lutar por uma vaga na faculdade. Duas semanas após dar à luz ao pequeno Kelvin Miguel, a estudante Luana Passos, de 17 anos, foi com o filho fazer a prova do Enem em uma faculdade de Vitória neste domingo (05).

Your browser does not support the audio element. Mãe faz prova do Enem com bebê de duas semanas em Vitória

Luana ainda não decidiu qual curso vai fazer, mas quer tentar uma bolsa de estudos pelo Prouni. Ela foi acompanhada do pai da criança, que ficou com o bebê em uma sala separada, junto com coordenadores da aplicação da prova.

Para amamentar a criança, ela foi acompanhada por um fiscal da prova até o local onde o bebê e o pai da criança estavam. "Eles me chamam na sala e eu tenho que ir até o neném para amamentá-lo. (O fiscal) me acompanha até a sala onde está o bebê, eu dou de mamar com o fiscal perto e depois ele me leva de volta para sala", contou.

A criança foi amamentada apenas uma vez, mas Luana contou que não fez uma boa prova porque o bebê estava em uma sala com o ar-condicionado muito forte. Como Kelvin e o pai não podiam sair da sala, ela disse que o bebê passou o tempo todo chorando por causa do frio. Desesperada, ela terminou a prova pouco depois das 15h30, horário mínimo para o candidato deixar o local de prova. "Eu não consegui fazer direito porque a sala onde ele estava é muito fria, muito gelada mesmo. Ele estava chorando de frio e eu não consegui me concentrar direito na prova", reclamou.

Apesar da reclamação, os pais disseram que não pretendem formalizar a queixa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira foi procurado pela reportagem, mas não se pronunciou porque, segundo o órgão, precisaria do número do CPF ou do número de inscrição da candidata para conferir as informações.