Mãe e padrasto da menina Fabiane podem pegar até 31 anos de prisão

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) concluiu nesta sexta-feira (9) o inquérito sobre a morte de Fabiane Isadora Claudino, de 2 anos. A criança foi torturada e violentada pelo padrasto, Michael Lelis, que confessou o crime. Já a mãe dela, Maria Isabel Claudino, nega a participação. Mesmo assim, os dois foram indiciados pelos mesmos crimes: estupro de vulnerável e tortura com resultado de morte. Se condenados, cada um pode pegar até 31 anos de prisão.

Your browser does not support the audio element. Mãe e padrasto da menina Fabyane podem pegar até 31 anos de prisão

O crime aconteceu no dia 18 de maio, em Cariacica. Michael foi preso dois dias depois. De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da DPCA, depois de deixar a criança em estado grave no PA do Trevo, o padrasto passou a noite inteira em um pagode, o que demonstra crueldade por parte do acusado, segundo o delegado.

“É uma absoluta frieza que foi facilmente detectado nos interrogatórios. Além da repugnância do crime, ficou bastante evidente a indiferença que ele nutre pela vítima. Mesmo tendo cometido um crime dessa gravidade, não notamos nele o arrependimento verdadeiro e ele se manteve indiferente ao sofrimento da vítima”, disse.

Além de ir ao pagode, Michael passou a noite de sexta-feira (19) em um Motel de Viana com uma ex-namorada que tem uma filha com ele. A vendedora de 30 anos ajudou o suspeito a se esconder da polícia. Em depoimento, ela disse que tentou convencê-lo a se apresentar para a polícia, mas ele dizia que corria risco de morte.

A mãe de Fabiane, que também está presa, vai responder pelo crime, pois, segundo o delegado, ela sabia que a criança era agredida pelo padrasto. “A mãe da vítima, por causa da sua omissão, será indiciada. Efetivamente ela tinha conhecimento dos crimes. Nós conseguimos comprovar agressões anteriores, entradas dessas crianças em hospitais em datas anteriores e, sobretudo, ela era agredida há bastante tempo. Em razão da sua omissão, ela também vai responder pelo estupro e pela tortura”, afirmou.