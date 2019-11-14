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CHUVA NO ES

Mãe e filho são resgatados e pai morre soterrado em Santa Leopoldina

Acompanhe a cobertura completa da chuna no ES

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 13:24

Publicado em 

14 nov 2019 às 13:24
Quatro pessoas de uma mesma família ficaram soterradas após um deslizamento de terra em uma casa localizada na comunidade de Holanda, zona rural de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mãe e filho, de 6 anos, sobreviveram e o pai da criança morreu. Uma idosa também foi socorrida. Até o momento, as vítimas foram identificadas: Fabrício Caus (que faleceu), Fernanda Caus e o filho deles, Lorenzo Caus.
Flash Caique Verli - 14-11-19
Flash Elis Carvalho - 14-11-19

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