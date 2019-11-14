Mãe e filho são resgatados e pai morre soterrado em Santa Leopoldina

Quatro pessoas de uma mesma família ficaram soterradas após um deslizamento de terra em uma casa localizada na comunidade de Holanda, zona rural de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mãe e filho, de 6 anos, sobreviveram e o pai da criança morreu. Uma idosa também foi socorrida. Até o momento, as vítimas foram identificadas: Fabrício Caus (que faleceu), Fernanda Caus e o filho deles, Lorenzo Caus.