Mãe denuncia escola por maus tratos a criança com deficiência

Sabrina teve que amputar braços e pernas por conta de uma meningite Crédito: Arquivo Pessoal

Toda criança tem direito à educação. E foi para garantir esse direito que a dona de casa Caroline Mendes buscou ajuda na Defensoria Pública Estadual e na Delegacia da Criança e do Adolescente depois de descobrir que a filha sofria maus tratos na escola. Sabrina Mendes Ramalhete, 8 anos, é uma criança com necessidades especiais. Por conta de uma meningite nos primeiros meses de vida, ela teve pernas e braços amputados.

Na escola Alger Ribeiro Bossois, em Cidade da Barra, Vila Velha, onde cursa o terceiro ano, Sabrina precisa de uma cuidadora para ajudá-la na alimentação e utilização do banheiro. A criança estuda na unidade há um mês e, segundo Carolina, as cuidadoras há alguns dias começaram a falar que a menina estava gorda, além de se recusarem a ajudá-la quando ela precisava utilizar o sanitário.

“Elas não estavam limpando. Mandavam minha filha se virar sozinha, mandava uma coleguinha ir ao banheiro com ela. Sabrina pedia para trocar a água dela, as cuidadoras não trocavam. Os colegas que ajudavam. Elas falam que minha filha está gorda, que precisa emagrecer, que a mulher não estava aguentando pegá-la no colo porque ela estava pesada e ainda dizia o tipo de roupa que ela tinha que usar”, afirmou.

Sabrina, que apesar das dificuldades sempre demonstrou ser uma menina muito alegre, começou a ficar triste e sem vontade de comer depois dos maus tratos na escola. A criança conta que a servidora, que é contratada para auxiliar as crianças com necessidades especiais durante o turno, pedia para outros alunos levá-la ao banheiro. “Eu pedi para ir e a cuidadora concordou, mas ela ficou batendo papo, tinha outra mulher lá. A cuidadora mandou uma menina de oito anos, do meu tamanho, ir na frente comigo”, contou.

O coordenador da Infância e da Juventude da Defensoria Pública do Estado do Espírito, Santo, Hugo Fernandes Matias, explica que, de acordo com a Constituição, toda criança tem de ter acesso à educação, inclusive, com auxílio de profissionais de apoio escolar, quando há alguma limitação. "As crianças com deficiência têm que ter acesso a esse ensino, de acordo com a legislação, mas, se a situação de deficiência dela causar limitações que ela precise de auxílio, ela também tem direito a esse auxílio”, afirmou.

O defensor faz questão de frisar o que está na lei 13.146/15 do Estatuto Brasileiro de Inclusão para explicar quais as atribuições do profissional de apoio escolar. “Pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. Em todos os níveis de ensino e em instituições públicas e privadas”, ponderou.

Segundo Carolina, na Secretaria Municipal de Educação ela conseguiu realizar a transferência da criança de escola. Nesta segunda-feira (3), Sabrina começa a estudar em uma nova escola, com a esperança de que lá os direitos dela sejam respeitados.