A mãe da adolescente Thayná, que desapareceu há mais de 20 dias, Clemilda Aparecida de Jesus, realizou uma manifestação na manhã desta segunda-feira (6) em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, junto a outros amigos e familiares pedindo uma solução para o caso. A costureira, de 39 anos, foi atendida ao final pelo governador em exercício, César Colnago, e outros secretários de estado, que prometeram empenho no caso.

Your browser does not support the audio element. Mãe de Thayná realiza protesto em Vitória e Governo promete empenho

O protesto começou por volta de 8h30, com a interrupção do trânsito nas avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas. Motoristas e passageiros apoiaram a atitude. “Imagine se fosse alguém da minha família? A gente tem que se colocar no lugar”, afirmou um motorista. “Eu acho que é único meio de chamar a atenção, fazendo isso”, disse uma passageira.

Por volta de 9 horas, a mãe foi chamada para uma conversa com o Governo, que durou cerca de uma hora.

Thayná desapareceu no dia 17 de outubro. Imagens de videomonitoramento mostram a menina entrando no carro que, segundo as investigações, é de Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, de 52 anos. Ele já tem passagem pela polícia e tem mandados de prisão contra ele e é considerado foragido.

A mãe de Thayná disse que vai dar um tempo nas manifestações públicas, por dois dias, confiando no trabalho da polícia. Para ela também foi oferecida assistência psicológica. “Quero uma resposta. Tem que achar ele. Só ele vai falar onde está. A Justiça que tem que fazer isso, não eu. A única coisa que preciso é da minha filha. Se tiver que ir a pé, de joelho, descalça, pedindo carona, eu vou”, enfatizou.

O secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, falou com imprensa representando o Governo, mas não detalhes sobre os próximos passos. “Precisamos dar apoio para que ela se mantenha firme, acompanhe o caso até o fim, mas tenha condições de seguir adiante. Toda tragédia é lamentável, mas a vida continua depois. O que fizemos foi reafirmar que o trabalho acontece e estamos ansiosos. É importante prender (o suspeito), que é perigoso e está solto”, falou.

O secretário garantiu que a polícia trabalha dia e noite no caso, contando com a polícia de outros estados na investigação.

INFORMAÇÕES FALSAS

Além de toda angústia, Clemilda também relata estar recebendo informações falsas sobre o paradeiro da filha. Pelas redes sociais, em alguns momentos, ela chega a desconfiar que pode ser o suspeito de sequestrar a adolescente.