Mãe de Milena diz que está com o coração despedaçado

Mãe de Milena, Zilca Gottardi e o irmão, Douglas Crédito: Patrícia Scalzer

Onze dias depois da morte da médica Milena Gottardi, a mãe dela, Zilca Gottardi, 71 anos, e o irmão de Milena, Douglas Gottardi Tonini, 36 anos, falaram publicamente sobre o caso. Muito abalada, dona Zilca agradeceu as manifestações de carinho da população e resumiu em poucas palavras o que está sentindo com o assassinato da filha.

“O coração de mãe, quando acontece uma coisa dessa, fica despedaçado. Parece que a gente tem que unir os pedacinhos. É difícil. Mas a gente tem fé, é difícil, mas vamos conseguir nos recuperar”, disse.

A mãe da médica contou que não tinha conhecimento sobre a carta deixada pela filha, nem dos problemas que ela enfrentava no casamento de 13 anos. “Essas coisas são muito particulares, são coisas que a gente guarda. Pra falar verdade, eu ficava com ela, mas não ficava sabendo de muita coisa”, destacou.

O irmão Douglas contou que conversava todos os dias com Milena, mas ela não relatava sobre os problemas no casamento. Ele acredita que ela não queria preocupar a família. Porém, eles sentiam que ela estava sofrendo. “Eu e minha mãe percebemos que ela não estava feliz. Isso ficou mais evidente depois da residência que ela fez em São Paulo”, contou.

Douglas contou que Hilário era amigo pessoal dele, por isso, ele nunca imaginou que o cunhado teria coragem de cometer tal barbaridade. “Até o dia 14 ele era meu amigo. Em momento algum a família esperava uma situação dessa com uma pessoa que convivia 20 anos dentro da sua casa, participando de tudo. Não tem como imaginar uma situação dessa. A gente vê que eles estão presos, mas parece mentira”, contou.