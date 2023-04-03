Madrugada de Horror: o que dizem os laudos periciais sobre a morte de Kauã e Joaquim

Morte de Kauã e Joaquim Crédito: Fernando Madeira/ Arte: Geraldo Neto

O pastor Georgeval Alves Gonçalves vai a júri popular nesta segunda-feira (3) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares. Ele é o único suspeito da morte de duas crianças em um incêndio no dia 21 de abril de 2018. As vítimas eram Kauã Sales Butkovsky, de seis anos, e Joaquim Alves Sales, três anos, enteado e filho de Georgeval, respectivamente.

Ele será levado a julgamento pelas acusações de duplo homicídio qualificado, duplo estupro de vulnerável e tortura. Quem vai presidir o júri será o juiz Tiago Fávaro Camata, titular da 1ª Vara Criminal de Linhares.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) será representado por três promotores de Justiça: Claudeval França Quintiliano, Cleander César da Cunha Fernandes e Luiziany Albano Scherrer. O assistente de acusação, que representa a família das vítimas, é o advogado Siderson Vitorino.

O MPES diz que a expectativa é de condenação do acusado em todos os crimes com pena máxima. Considerando a maior penalidade prevista em lei para os três crimes dos quais é acusado (duplicadas porque teriam sido cometidas contra duas vítimas, Georgeval pode ser sentenciado a até 130 anos de prisão.

Em entrevistas e nos depoimentos que constam no processo judicial, Georgeval sempre negou as acusações. A defesa do réu informou que se manifestará sobre os fatos “na presença do Egrégio Conselho de Sentença, por ocasião da sessão de julgamento, em atenção ao princípio da plenitude de defesa”.

Ao todo serão ouvidas 15 testemunhas — uma delas por videoconferência — e cinco peritos prestarão esclarecimentos. O julgamento está marcado para hoje e com previsão de durar três dias.

Inicialmente, o júri tinha sido marcado para o dia 13 de março de 2023. Naquela ocasião, a defesa de Georgeval seria feita por um advogado dativo, que havia aceitado o caso após a recusa de outros dois. O advogado dativo é um defensor pago pelo Estado. Depois que a data do júri foi marcada, o pastor decidiu contratar um advogado particular e este pediu que o julgamento fosse adiado porque teria que fazer uma cirurgia. Assim, a data ficou para o dia 3 de abril.

E no último episódio da série especial "Madrugada de Horror", com os jornalistas Natalia Bourguignon e Eduardo Dias, o que dizem os laudos periciais das autoridades sobre o que teria acontecido no quarto onde dormiam os meninos na noite em que eles foram vitimados.

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