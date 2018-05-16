Macas, termômetros e água: o que falta na US onde médico se revoltou

O médico Gustavo Legey fala sobre as condições de trabalho no posto de Jardim América Crédito: Caíque Verli

Faltam macas, aparelhos para medir pressão, termômetros e até água. O básico está em falta na Unidade Básica de Saúde de Jardim América, em Cariacica, onde o médico Aurédio José do Couto, de 71 anos, se revoltou com as condições de trabalho e quebrou cadeiras e gavetas. Esse é o relato de pacientes e outros médicos que atendem no posto.

A Prefeitura de Cariacica afastou o médico por 60 dias e a Polícia Civil abriu inquérito para apurar o dano ao patrimônio público. Mas, no posto, o clima era de solidariedade ao médico afastado.

A dona-de-casa Ana Maria Vieira é uma das pacientes dele. Ela elogiou o atendimento de Aurédio e contou que na sala do médico falta pia para ele lavar a mão. "Veja a bagunça que está aqui nesse Centro de Saúde. Sempre ele tendo que mudar de sala, sem uma pia para lavar a mão, sem papel para escrever. Qualquer funcionário tem que ter suas ferramentas de trabalho e um ambiente ideal".

Nos consultórios que têm pias, elas estão com defeito. Não tem água nem para o médico esterilizar os materiais, como relatou a doméstica Ilda Jesus."A gente tem aqui otorrinolaringologista, mas me consultei hoje e a médica não tem como fazer uma limpeza no meu ouvido porque ela não tem como esterilizar o material, não tem água", lamentou.

E o Aurédio não é o único médico insatisfeito. Gustavo Legey, que trabalha no posto desde 2012, disse que falta maca e até receituário. "Às vezes falta receituário. A gente tem que improvisar. Já fiz receitas no verso de outros documentos", contou.

A Prefeitura de Cariacica assegurou que abasteceu a unidade com todos materiais básicos que foram solicitados no almoxarifado da secretaria da Saúde . A secretária de saúde, Stéfane Legran, admitiu que o posto enfrenta problemas de estrutura por estar de reforma - uma obra que vai custar R$ 1,5 milhão - e disse que a Prefeitura abriu uma licitação para comprar macas. "Nós enfrentamos uma série de dificuldade, mas. Nós somos o município com a menor renda per capita do Estado. Nós decidimos manter o funcionamento com as obras para não prejudicar a população. Para a época em que foi construída, a unidade era ideal e moderna", justificou ela.

Ela disse que vai apurar se houve mesmo falta de equipamentos, como abaixador de língua e termômetro, e de quem são as responsabilidades pelo transtorno.

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