Bombeiros fizeram um trabalho de contenção do parapeito da varanda, que apresenta risco de queda Crédito: Divulgação/Bombeiros

A utilização de um maçarico pode ter provocado a explosão em um dos apartamentos do edifício Paulina Arpini, em Itapoã, Vila Velha, que deixou dois trabalhadores gravemente feridos. O edifício ficou interditado durante todo o dia para trabalho dos bombeiros e Defesa Civil. No início da noite, a Defesa Civil liberou o retorno dos moradores, mas com ressalvas.

Your browser does not support the audio element. Maçarico pode ter provocado explosão em prédio de luxo em Vila Velha

Os elevadores vão continuar interditados, assim como a área de lazer que foi atingida por estilhaços de vidro da varanda onde ocorreu a explosão. O fornecimento de gás ficará suspenso até que seja feito o teste de estanqueidade, que identifica se há algum vazamento na tubulação.

Segundo informações do tenente-coronel Washington, do Corpo de Bombeiros, o resultado da perícia fica pronto em 30 dias, mas tudo indica que a utilização de um maçarico, que estava sendo utilizado por dois trabalhadores para mudar de lugar a tubulação de gás da cozinha do apartamento 1301 deve ter causado a explosão.

“Nesse local estava sendo feita a transferência do encanamento de gás de um ponto para outro. Esses profissionais estavam usando uma ampola com gás que alimentava o maçarico. Isso pode ter relação com o início da explosão”, disse.

Além da vistoria de órgãos públicos, o condomínio contratou dois engenheiros, que elaboraram o projeto do edifício na época da construção. Após a análise, o engenheiro civil, Marcelo Pereira, afirmou que não há risco estrutural. “A estrutura de concreto está íntegra, sem problemas. Existe o problema do guarda-corpo, que está pendurado e peças da fachada podem cair, mas o prédio não corre risco”, disse.

Moradores que estavam no local no momento da explosão contaram que o barulho foi muito forte. O estudante Leonardo Loureiro, 20 anos, afirmou que tinha acabado de acordar quando sentiu um barulho muito forte e a casa tremer. Ele mora no apartamento acima de onde aconteceu o acidente.

“Eu pensei que o prédio estava caindo, só depois que vi que era uma explosão no apartamento abaixo do meu. Foi um susto muito grande, não sabia o que fazer na hora, só peguei algumas coisas e desci com meus irmãos”, afirmou.

Apesar da promessa de liberação do prédio para moradores nesta quinta-feira, muitos decidiram passar a noite na casa de parentes e amigos. Durante a tarde, os moradores foram autorizados a ir nos apartamentos pegar alguns objetos pessoais. O acesso era limitado para duas pessoas por vez.