A utilização de um maçarico pode ter provocado a explosão em um dos apartamentos do edifício Paulina Arpini, em Itapoã, Vila Velha, que deixou dois trabalhadores gravemente feridos. O edifício ficou interditado durante todo o dia para trabalho dos bombeiros e Defesa Civil. No início da noite, a Defesa Civil liberou o retorno dos moradores, mas com ressalvas.
Maçarico pode ter provocado explosão em prédio de luxo em Vila Velha
Os elevadores vão continuar interditados, assim como a área de lazer que foi atingida por estilhaços de vidro da varanda onde ocorreu a explosão. O fornecimento de gás ficará suspenso até que seja feito o teste de estanqueidade, que identifica se há algum vazamento na tubulação.
Segundo informações do tenente-coronel Washington, do Corpo de Bombeiros, o resultado da perícia fica pronto em 30 dias, mas tudo indica que a utilização de um maçarico, que estava sendo utilizado por dois trabalhadores para mudar de lugar a tubulação de gás da cozinha do apartamento 1301 deve ter causado a explosão.
“Nesse local estava sendo feita a transferência do encanamento de gás de um ponto para outro. Esses profissionais estavam usando uma ampola com gás que alimentava o maçarico. Isso pode ter relação com o início da explosão”, disse.
Além da vistoria de órgãos públicos, o condomínio contratou dois engenheiros, que elaboraram o projeto do edifício na época da construção. Após a análise, o engenheiro civil, Marcelo Pereira, afirmou que não há risco estrutural. “A estrutura de concreto está íntegra, sem problemas. Existe o problema do guarda-corpo, que está pendurado e peças da fachada podem cair, mas o prédio não corre risco”, disse.
Moradores que estavam no local no momento da explosão contaram que o barulho foi muito forte. O estudante Leonardo Loureiro, 20 anos, afirmou que tinha acabado de acordar quando sentiu um barulho muito forte e a casa tremer. Ele mora no apartamento acima de onde aconteceu o acidente.
“Eu pensei que o prédio estava caindo, só depois que vi que era uma explosão no apartamento abaixo do meu. Foi um susto muito grande, não sabia o que fazer na hora, só peguei algumas coisas e desci com meus irmãos”, afirmou.
Apesar da promessa de liberação do prédio para moradores nesta quinta-feira, muitos decidiram passar a noite na casa de parentes e amigos. Durante a tarde, os moradores foram autorizados a ir nos apartamentos pegar alguns objetos pessoais. O acesso era limitado para duas pessoas por vez.
Uma moradora do prédio que preferiu não se identificar, contou que mesmo se houvesse a liberação, ela iria dormir com a família na casa da mãe. “O susto foi muito grande, essa noite, mesmo com a Defesa Civil liberando o prédio, vou ficar na casa da minha mãe. Não me sinto preparada para voltar pra casa”, contou.