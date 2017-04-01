Macaco é encontrado morto em condomínio em Fundão

Mais um macaco foi encontrado morto na Grande Vitória. Dessa vez, moradores de um condomínio em Praia Grande, no município de Fundão, encontraram o animal já sem vida dentro da área do conjunto residencial. Segundo a filha de um casal de idosos que vive no local, há matas na região onde o bicho foi encontrado.

O caseiro do condomínio foi a primeira pessoa a ver o macaco morto na tarde da última sexta-feira (31). De acordo com a assistente social Tânia Loureira, que é filha de moradores do condomínio Marlim Azul, há um temor de que o bicho tenha morrido de febre amarela, já que algumas pessoas do bairro ainda não se vacinaram. “Aqui no condomínio, a maioria dos moradores já está vacinada. Mas e ao redor?”, disse.

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Segundo Tânia, a prefeitura de Fundão foi acionada e informou que não tinha condições de recolher o animal e que não há locais adequados para armazenamento do bicho no município. Até o início da tarde deste sábado (01), o animal não havia sido recolhido, de acordo com a assistente social.

“No último contato que eu fiz, eles disseram que não tinham condições de vir e que não havia geladeira em Fundão para colocar o macaco. Por isso, eles disseram que, infelizmente, não poderiam recolher o bicho e que era para nós enterrarmos o animal”, contou.