Álvaro Dias afirma que, se eleito, vai cortar 10% dos gastos federais

O presidenciável Alvaro Dias na convenção do Podemos, em Cariacica Crédito: Natalia Devens

O pré-candidato a Presidência da República, senador Álvaro Dias (Podemos), esteve no Espírito Santo nesta quinta-feira (02) para o lançamento oficial da pré-candidatura da Senadora Rose de Freitas ao Governo do Estado. A convenção do partido foi realizada em uma casa de shows de Cariacica. O pré-candidato à presidência fez críticas ao governo do presidente Michel Temer e a gestões anteriores. Ele voltou a afirmar que, se eleito, vai cortar 10% dos gastos federais no primeiro ano de mandato.

Your browser does not support the audio element. Álvaro Dias afirma que, se eleito, vai cortar dez porcento dos gastos federais

Segundo Dias, o país precisa de renovação política. “A substituição desse sistema é o início da construção do país. Eu só acredito em reconstrução do Brasil substituindo o sistema atual. Se isso não acontecer, o país vai continuar patinando e a população sofrendo”, contou.

Álvaro Dias também voltou a dizer que no primeiro ano de gestão irá cortar 10% das despesas, sem prejudicar os serviços essenciais, reduzindo gastos de setores secundários. “Há um desperdício de mais de 10% em despesas desnecessárias, a partir daí, já teremos superávit e o Brasil voltará a crescer”, disse.