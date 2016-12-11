O clube Álvares Cabral colocou fim a hegemonia de nove anos do Saldanha nas águas capixabas. A equipe cabralista pode, enfim, comemorar após vencer cinco das oito provas disputadas neste domingo (11), na última etapa do Campeonato Estadual de Remo. Depois de aguardar por tanto, atletas, dirigentes e torcedores soltaram o grito de campeão.

O diretor de remo do Àlvares, Washington Martins, disse que a sensação é de dever cumprido. “É difícil expressar a alegria e satisfação de conseguir transformar esses meninos, que nunca souberam o que é ser campeão, ter o gostinho da vitória”, comemorou. O diretor cabralista também destacou que nos últimos anos foram feitas várias intervenções e mudanças no clube para garantir o resultado positivo.

Your browser does not support the audio element. Álvares vence estadual de remo e quebra hegemonia de nove anos do Saldanha

As equipes caíram na água separadas por uma diferença de apenas três pontos, em um equilíbrio que se manteve ao logo de toda a última etapa. O campeão só foi conhecido no último páreo, na prova do Oito Com Classe Aberta. No páreo mais charmoso do remo, Álvares e Saldanha mantiveram os barcos lado a lado ao longo de boa parte dos 2.000m de prova, com os cabralistas assumindo a dianteira já no final do percurso.

O barco vencedor contou com o reforço do campeão Sul-Americano Fred Colodetti, do argentino Facundo Forneles e Luiz felipe da Silva, atleta que veio do Rio Grande do Norte para integrar a equipe capixaba.