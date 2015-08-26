Lumbrigão diz que morte de juiz foi assalto malsucedido

Os trabalhos do terceiro dia do júri da morte do juiz Alexandre Martins, ocorrida em 2003, começaram às 9h40 no cineteatro da UVV. Nesta quarta-feira (26) serão ouvidas as testemunhas de defesa do ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. Determinada pelo juiz Marcelo Soares Cunha, que preside o júri, houve uma mudança na ordem das testemunhas.

O primeiro a ser ouvido e que vai abrir a parte dos depoimentos é Odessir Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão. Ele chegou ao local em uma viatura da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), já que ele cumpre pena por ter sido condenado de ser executor de Alexandre Martins.

Em seu depoimento, Lumbrigão começou relatando como se deu a morte do juiz. Ele afirmou que o crime tratava-se de um assalto malsucedido. Odessi Martins da Silva contou que ele e o comparsa, Giliarde Ferreira de Souza, estavam seguindo uma caminhonete preta quando avistaram uma caminhonete prata, com a porta aberta, e decidiram assaltar o dono da caminhonete.

Lumbrigão afirmou que estava parando a moto quando Giliarde desceu armado. O juiz reagiu e tanto Alexandre, quanto Giliarde, atiraram um contra o outro. Com o juiz baleado, Lumbrigão disse que foi pegar a moto quando notou que Alexandre Martins se mexeu. Nesse momento, Lumbrigão atirou contra o juiz.

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Chegada ao tribunal

Quando chegou, Lumbrigão estava inquieto, olhou diversas vezes para a plateia, para os advogados e para os acusados. Após depoimento do Lumbrigão, que deve acontecer durante toda a manhã, o próximo a ser ouvido deve ser Giliarde Ferreira, também condenado como executor do juiz.

Dos dois, Giliarde já está solto e fica confinado em um hotel como as demais testemunhas. Já Lumbrigão será levado ao presídio pela Secretaria de Justiça (Sejus). Eles podem ou não ser liberados pelo juiz Marcelo Soares Cunha.

André Luiz Cunha, delegado da Polícia Civil, Antônio Franklin Cunha, advogado, e Mauro Nadvorny, perito, são as outras testemunhas de Calú e que devem ser ouvidas em seguida.

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O depoimento de Franklin Cunha é um dos mais esperados já que no início do processo ele atuou como assistente da acusação, contratado pelo pai de Alexandre, mas depois passou a defender a tese de latrocínio – e não de crime de mando.

A movimentação no cineteatro começou um pouco mais tarde do que nos outros dias, por volta das 8h30. As testemunhas arroladas por Calú chegaram ao local por volta das 8h25.

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Mudança

O ex-comandante da Polícia Militar, coronel Edmilson do Anjos, chegou na Universidade de Vila Velha às 8h23 para acompanhar o 3º dia de julgamento. Ele irá escoltar o também coronel Ferreira, um dos réus. Como há um coronel no banco dos réus, se faz necessário a presença de um oficial de mesma patente para acompanhar o processo.

Ao chegar, coronel Ferreira disse estar confiante e, ao contrário do que foi dito sobre os depoimentos, acredita que suas testemunhas falaram muito bem. Já Calú disse não se importar com o fato de suas testemunhas serem os executores do crime. Para ele, o importante é que digam como tudo aconteceu.

Réus

Os réus só devem falar nesta quinta. O debate, que dura nove horas, está previsto para sexta-feira e a sentença na madrugada de sábado, já que é necessariamente dada após o debate.