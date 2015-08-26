Lumbrigão diz que foi torturado para confessar crime de mando em assassinato

O terceiro dia de julgamento da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nesta quarta-feira (26), foi marcado pelo depoimento do preso Odessi Martins da Silva, o Lumbrigão. O detento foi condenado pela execução do magistrado. Ele foi arrolado como testemunha de defesa do ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. As testemunhas de defesa do outro réu, o coronel da reserva da PM, Walter Gomes Ferreira, foram ouvidas no dia anterior.

Lumbrigão afirmou no julgamento que o crime ocorreu em decorrência de um roubo. O condenado declarou ao júri que teria sido obrigado a confessar a tese de crime de mando, em uma determinada fase do inquérito criminal e afirmou ter sido torturado por policiais.

O depoimento do executor durou toda a manhã e no início da tarde desta quarta-feira (26) ele continuou a ser ouvido. Este é o depoimento mais longo desde o início do julgamento, já que Lumbrigão ainda precisa ser ouvido pelo Ministério Público e pelo advogados de defesa de Ferreira e Calú, Francisco de Oliveira e Leonardo Gagno, respectivamente.

Your browser does not support the audio element. Lumbrigão afirma no tribunal que matou o juiz Alexandre Martins numa tentativa de roubo

Início

Lumbrigão começou o depoimento dele por volta das 9h34. Ele chegou ao Cineteatro da Universidade Vila Velha (UVV), onde é realizado o julgamento, por volta das 8h43 em uma viatura de operações prisionais da Secretaria de Justiça. Lumbrigão ainda cumpre pena no Presídio de Segurança Máxima I, em Viana. Durante os dois primeiros dias, ele se apresentou à Justiça como testemunha e ficava na carceragem do Fórum de Vila Velha, localizado ao lado da universidade.

Odessi presta depoimento sentado de frente do juiz, algemado, trajando um uniforme azul da Sejus. Um pouco atrás dele, em duas cadeiras, uma dupla de agentes armados faz a escolta. Ao se acomodar na cadeira, Lumbrigão olhou algumas vezes para o público presente e várias vezes para o coronel Ferreira e para Calú. Em Júri, ele afirmou que o juiz Alexandre Martins foi morto porque reagiu ao assalto e não por causa de um crime de mando.

Lumbrigão ainda afirmou diversas vezes que não conhecia a vítima e nem os acusados de mando do assassinato, Coronel Ferreira, Calú e o juiz aposentado, Antônio Leopoldo Teixeira. Também afirmou que na época do crime não conhecia os sargentos da polícia, condenados como intermediários do assassinato, Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva.

Entretanto confessou conhecer três dos cinco condenados por intermediarem o assassinato do juiz: André Luiz Tavares, o Yoxito, amigo de infância de Lumbrigão e quem emprestou a moto utilizada no crime; Leandro Celestino, o Pardal, que emprestou a arma usada no crime e Fernando Reis, o Fernando Cabeção.

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Relato do crime

Durante toda a manhã, Lumbrigão relatou os fatos da manhã daquele dia 24 de março de 2003, quando ele e Gilliarde Ferreira de Souza, o GI, também condenado como executor, assassinaram Alexandre Martins em frente a uma academia do bairro Itapoã, em Vila Velha.

Ele afirmou que o crime tratava-se de um assalto malsucedido. Segundo Odessi, a ideia, no dia, era assaltar um posto de gasolina em Coqueiral. O seu comparsa, Gilliarde Ferreira de Souza, tinha informações de que haveria dinheiro no local. A decisão foi tomada na noite anterior do crime. Entretanto, o GI não informou a Lumbrigão quem tinha dado essa informação.

Quando chegaram ao posto, havia uma viatura da PM parada no local. Com isso, os dois comparsas desistiram da ação e resolveram assaltar uma caminhonete preta que estava parada em um sinal próximo ao posto. Eles estavam seguindo este veículo quando avistaram uma caminhonete prata, com a porta aberta, e decidiram assaltar o dono da caminhonete. No caso, o juiz Alexandre Martins.

Após o crime, Lumbrigão ressaltou que foi para a casa de Giliarde, onde se encontrou com o Yoxito. Para ele, Odessi contou que tinha feito um assalto e que tinha matado um policial, já que na arma de Alexandre tinha um brasão da PM. Ele relatou que os dois ainda levaram a arma do juiz do local do crime, pois queriam utilizá-la por um tempo e depois vendê-la. Gilliarde e Lumbrigão dividiriam o dinheiro.

Ao juiz que preside o júri, Marcelo Soares Cunha, o executor afirmou que só ficou sabendo que Alexandre Martins era juiz ao ver um plantão noticiário na televisão. Ele ressaltou que não imaginou que Giliarde seria preso no mesmo dia do assassinato. Quando ficou sabendo da prisão, o executor afirmou que ficou 28 dias foragido em casas no Bairro da Penha e Itararé, em Vitória, e que sua prisão foi feita pelo delegado André Cunha.

Lumbrigão diz que foi torturado

Lumbrigão relatou ainda que ao ser preso foi levado para a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), onde teria sido torturado por policiais encapuzados e fardados do Batalhão de Missões Especiais (BME) para confessar que o mandante do crime era o Coronel Ferreira. Nesse momento ele citou o delegado Danilo Bahiense como a pessoa que autorizou a tortura. Ele ainda citou o depoimento extraoficial, feito à Sesp, no qual ele diz que o assassinato foi um crime de mando.

A conversa foi gravada. Em seguida, Odessi negou a afirmação e sustentou a tese de latrocínio.