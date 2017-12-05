Lula discursa em Vitória: "Quero voltar a ser o Lulinha paz e amor"

O ex-presidente Lula esteve em Vitória nesta segunda-feira (4) para um ato político na Praça Costa Pereira. Em sua passagem pela capital capixaba, o ex-presidente destacou que quer voltar a ser o “Lulinha paz e amor” e que não depende do mercado para se eleger. Lula também fez questão de dizer que será candidato e que vai vencer a eleição presidencial de 2018.

No discurso, que durou cerca de 30 minutos, o ex-presidente falou que não adianta o mercado fazer o que chamou de “terrorismo” em relação à possibilidade de ele se eleger novamente. “Quero voltar a ser o 'Lulinha paz e amor'. Não adianta o mercado ficar criando terrorismo. 'Ah, se o Lula ganhar, o mercado fica preocupado'. Primeiro, que eu não vou pedir voto para o mercado. Eles é que vão precisar muito mais de mim que eu deles.”

Lula também ironizou políticos que são chamados de gestores, como o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), e disse que o país não precisa de alguém com esse perfil para administrá-lo como uma oficina mecânica.

O ex-presidente também utilizou grande parte do discurso para falar sobre as realizações dos dois mandatos que cumpriu à frente da Presidência da República e destacou os investimentos feitos no Espírito Santo, principalmente no início da primeira gestão.